Минобороны РФ заявило об ударах по аэродромам и объектам энергетики Украины
Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удары авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией по используемым в военных целях аэродромам и объектам энергетики Украины. Это следует из сводки Минобороны России о ходе спецоперации.
Кроме того, атакованы цеха производства и склады хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, пункт временной дислокации иностранных наемников, скопления живой силы и военной техники вооруженных сил Украины (ВСУ) в 127 районах.
В сводке также говорится, что подразделения группировки российских войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Николаевка, Селидово, Цукурино и Кураховка Донецкой народной республики.
О начале спецоперации на Украине президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль Луганскую народную республику, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. территории вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день.