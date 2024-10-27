Что происходит в Курской области на 83-й день боевых действий

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление в регионе, в ходе которого нанесли удары по силам нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово, говорится в сводке Минобороны РФ. В направлении пяти сел группировка отразила восемь контратак противника, ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными. ВС РФ также уничтожили бронетранспортер Stryker, а один украинский солдат сдался в плен.