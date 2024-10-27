Что происходит в Курской области на 83-й день боевых действий

Что происходит в Курской области на 83-й день боевых действийПотери ВСУ превысили 27 000 человек, утверждает Минобороны
Почти три месяца на территории Курской области российские военные ведут бои с вооруженными силами Украины (ВСУ), которые вторглись в регион в начале августа. Созданный в конце августа отряд «Барс – Курск» пополняется новыми добровольцами, а против разрушивших храм военных ВСУ возбуждено уголовное дело.
Сводка Минобороны
Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление в регионе, в ходе которого нанесли удары по силам нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово, говорится в сводке Минобороны РФ. В направлении пяти сел группировка отразила восемь контратак противника, ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными. ВС РФ также уничтожили бронетранспортер Stryker, а один украинский солдат сдался в плен.
Авиация и артиллерия поразили за последние сутки живую силу и технику танковой, механизированных, десантно-штурмовых бригад, а также бригады морской пехоты и бригад территориальной обороны ВСУ и нацгвардии Украины в районах 23 населенных пунктов.
В Сумской области работали авиация и ракетные войска: в украинском регионе российская армия ударила по резервам ВСУ в районах нескольких населенных пунктов, говорится в сообщении оборонного ведомства.
За сутки противник потерял более 250 военнослужащих, а всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ лишились более 27 150 военнослужащих, говорится в сводке.
Трофей с поля боя
Очередной трофейный бронеавтомобиль «Козак» украинского производства доставили в расположение гвардейского десантно-штурмового полка с одного из приграничных районов Курской области, сообщило Минобороны. Ведомство опубликовало кадры с эвакуированным с поля боя бронеавтомобилем. Механик-водитель с позывным Мотор рассказал, что на таких автомобилях заходил в регион националистический батальон «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) .
«Когда наши штурмовые отряды начали их выбивать, они начали уходить и застряли в торфяном болоте. Машина провалилась полностью, по колеса. Когда мы ее доставали, она была на ходу, при бегстве они прострелили мост передний», – рассказал Мотор.
Машину будут восстанавливать, добавил он.
Против разрушивших храм военных возбудили дело
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих ВСУ, которые разрушили в Курской области объект культурного наследия «Ансамбль Свято-Знаменской церкви», сообщил ТАСС со ссылкой на главное военное следственное управление СК. Речь идет о церкви в селе Борки Суджанского района.
По данным следователей, ансамбль Свято-Знаменской церкви в конце октября попал под обстрел с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня, в результате объект культурного наследия и находящиеся на его территории здания и сооружения получили повреждения.
24 октября настоятель храма отец Александр сообщил «РИА Новости» о минировании ВСУ двери храма при отступлении из села Борки. По его данным, когда село было занято противником, украинские военные прятались в храме.
Храм разрушен «достаточно так прилично», из пяти куполов четыре разрушены полностью, один устоял. повреждена колокольня, добавил настоятель. В будущем храм восстановят, а накануне зимы его нужно законсервировать, пояснил он.
Добровольцы вступают в отряд «Барс-Курск»
Отряд «Барс – Курск» – добровольческое формирование территориальной обороны Курской области – пополняется новыми участниками, следует из сообщений Telegram-канала отряда.
О создании добровольческого отряда «Барс – Курск» 29 августа сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Он рассказывал, что отряд должен стать «важным звеном в поддержании правопорядка на территории Курской области», а основной его функцией станет обеспечение безопасности в восьми отселенных районах, а также на других территориях Курской области.
27 октября «Барс-Курск» сообщил о новых добровольцах в своем составе. Житель Курской области с позывным Славян рассказал, что до вступления в отряд работал пожарным.
Еще один новый участник отряда с позывным Зевс рассказал, что присоединился к «Барсу» с начала его основания. Мужчина ранее служил в Воздушно-десантных войсках, сейчас он выполняет свои боевые обязанности по охране на одном из важных объектов жизнедеятельности.