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Что происходит в Курской области на 83-й день боевых действий

Потери ВСУ превысили 27 000 человек, утверждает Минобороны
Полина Худякова
Константин Михальчевский / РИА Новости

Почти три месяца на территории Курской области российские военные ведут бои с вооруженными силами Украины (ВСУ), которые вторглись в регион в начале августа. Созданный в конце августа отряд «Барс – Курск» пополняется новыми добровольцами, а против разрушивших храм военных ВСУ возбуждено уголовное дело.

Сводка Минобороны

Подразделения группировки войск «Север» продолжили наступление в регионе, в ходе которого нанесли удары по силам нескольких украинских бригад в районах населенных пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово, говорится в сводке Минобороны РФ. В направлении пяти сел группировка отразила восемь контратак противника, ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными. ВС РФ также уничтожили бронетранспортер Stryker, а один украинский солдат сдался в плен.

Авиация и артиллерия поразили за последние сутки живую силу и технику танковой, механизированных, десантно-штурмовых бригад, а также бригады морской пехоты и бригад территориальной обороны ВСУ и нацгвардии Украины в районах 23 населенных пунктов.

В Сумской области работали авиация и ракетные войска: в украинском регионе российская армия ударила по резервам ВСУ в районах нескольких населенных пунктов, говорится в сообщении оборонного ведомства.

За сутки противник потерял более 250 военнослужащих, а всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ лишились более 27 150 военнослужащих, говорится в сводке.

Трофей с поля боя 

Очередной трофейный бронеавтомобиль «Козак» украинского производства доставили в расположение гвардейского десантно-штурмового полка с одного из приграничных районов Курской области, сообщило Минобороны. Ведомство опубликовало кадры с эвакуированным с поля боя бронеавтомобилем. Механик-водитель с позывным Мотор рассказал, что на таких автомобилях заходил в регион националистический батальон «Кракен» (сформирован ветеранами «Азова», который внесен в список террористических организаций и запрещен в России) . 

«Когда наши штурмовые отряды начали их выбивать, они начали уходить и застряли в торфяном болоте. Машина провалилась полностью, по колеса. Когда мы ее доставали, она была на ходу, при бегстве они прострелили мост передний», – рассказал Мотор. 

Машину будут восстанавливать, добавил он. 

Против разрушивших храм военных возбудили дело

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело в отношении военнослужащих ВСУ, которые разрушили в Курской области объект культурного наследия «Ансамбль Свято-Знаменской церкви», сообщил ТАСС со ссылкой на главное военное следственное управление СК. Речь идет о церкви в селе Борки Суджанского района.

По данным следователей, ансамбль Свято-Знаменской церкви в конце октября попал под обстрел с использованием артиллерийских систем, минометов и реактивных систем залпового огня,  в результате объект культурного наследия и находящиеся на его территории здания и сооружения получили повреждения.

24 октября  настоятель храма отец Александр сообщил «РИА Новости» о минировании ВСУ двери храма при отступлении из села Борки. По его данным, когда село было занято противником, украинские военные прятались в храме. 

Храм разрушен «достаточно так прилично», из пяти куполов четыре разрушены полностью, один устоял. повреждена колокольня, добавил настоятель. В будущем храм восстановят, а накануне зимы его нужно законсервировать, пояснил он.

Добровольцы вступают в отряд «Барс-Курск»

Отряд «Барс – Курск» – добровольческое формирование территориальной обороны Курской области – пополняется новыми участниками, следует из сообщений Telegram-канала отряда.

О создании добровольческого отряда «Барс – Курск» 29 августа сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. Он рассказывал, что отряд должен стать «важным звеном в поддержании правопорядка на территории Курской области», а основной его функцией станет обеспечение безопасности в восьми отселенных районах, а также на других территориях Курской области.

27 октября «Барс-Курск» сообщил о новых добровольцах в своем составе. Житель Курской области с позывным Славян рассказал, что до вступления в отряд работал пожарным. 

Еще один новый участник отряда с позывным Зевс рассказал, что присоединился к «Барсу» с начала его основания. Мужчина ранее служил в Воздушно-десантных войсках, сейчас он выполняет свои боевые обязанности по охране на одном из важных объектов жизнедеятельности.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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