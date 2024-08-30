ВСУ в Курской области 25 дней: что известно

ВСУ в Курской области 25 дней: что известноНа фоне боев регион создал добротряд, готовит учебный год и допвыплаты медикам
Уже 25 дней Вооруженные силы России отражают атаки украинских войск в Курской области, где властями объявлены режимы ЧС и КТО и проведена эвакуация 1/10 части населения. На начало четвертой недели с момента прорыва подразделений ВСУ через госграницу в регион, по состоянию на 29 августа, бои шли в Суджанском, Кореневском, а также на территории части Беловского и Льговского районов, подтверждает Минобороны.
Силам российской армейской группировки «Север» и подразделениям ФСБ на территории этих районов противостояли подразделения украинских 22, 61 и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии, 1004-й бригады охраны, пояснили в военном ведомстве, не уточнив численность противника.
Боевая обстановка
Согласно опубликованной в 14.15 мск дневной сводке Минобороны, за прошедшие сутки российские военные при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили четыре атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Коренево (25 км от российско-украинской границы по прямой и 96 км от Курска) и Черкасское Поречное (15,5 км от границы и 76 км от областного центра).
Кроме того, по данным российского военного ведомства, «сорваны попытки атак» подразделений ВСУ в направлении Борков (15,5 км от границы, 76 км от Курска), Кремяного (18 км и 86 км соответственно), Мартыновки (15 км и 80 км) и др.
Также удары по подразделениям ВСУ наносились российской армией в районах населенных пунктов Апанасовка (10 км от границы и 106 км от Курска), Бяхово (6,5 км и 104 км), Заолешинка (7,5 км и 88 км), Красноктябрьский (1 км и 130 км), Новая Сорочина (6 км и 79 км), Плехово (2,5 км и 93 км), Рубанщина, Русское Поречное (17,5 км и 75 км) и Снагость (9 км и 102 км).
Также, отчитываются в Минобороны, войска продолжили разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах Курской области диверсионно-разведывательных групп противника.
Информации о статусе райцентра Суджанского района – города Суджа – Минобороны России не дает с 10 августа. Число подконтрольных ВСУ населенных пунктов в Курской области не называлось со времени заявления врио губернатора Курской области Алексея Смирнова от 12 августа (28 шт.).
Эвакуация жителей Курской области
Сейчас в 58 пунктах временного размещения (ПВР) в Курской области находится около 7000 людей. Более 11 500 граждан, включая свыше 3500 детей, размещены в 29 регионах. С близкими воссоединились 424 человека. Кроме того, за сутки по индивидуальным заявкам из серой зоны были эвакуированы еще 12 граждан.
Российская тактическая авиация, в свою очередь, наносила удары по территории Сумской области Украины. Там, по данным Минобороны России, сосредотачивались резервы проникнувших на территорию России 22-й и 61-й мехбригад, 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, 1-й бригады нацгвардии, а также личного состава и техники 41-й механизированной и 101, 103, 129-й бригад теробороны.
Вечером 29 августа Смирнов заявил о создании добровольческого отряда «Барс – Курск». Он должен стать «важным звеном в поддержании правопорядка на территории Курской области», следует из сообщения в его Telegram-канале.
Основной функцией нового отряда станет обеспечение безопасности в восьми отселенных районах, а также на других территориях Курской области. Помимо этого бойцы «Барс – Курска» будут участвовать в жизнеобеспечении отселенных районов для поддержки оставшихся людей. «Важно отметить, что все действия добровольцев будут согласовываться с армией и штабом КТО. Это гарантирует порядок и слаженность в работе», – отметил Смирнов. Контракт на участие в отряде заключается на полгода – на этот период гарантируется сохранение рабочего места, уточняется в сообщении.
Тремя днями ранее, 26 августа, президент России Владимир Путин дал поручения за счет федерального бюджета обеспечить финансирование подразделений теробороны в приграничных с Украиной регионах – Белгородской, Брянской и Курской областях, включая осуществление выплат лицам, входящим в них, и оснащение бригад.
Помощь жителям Курской области
Правительство дополнительно выделило из резервного фонда 15,5 млрд руб. на поддержку жителей Курской области, об этом говорится на сайте кабмина. Большая часть выделенных средств предусмотрена на приобретение жилья гражданам, у которых оно было утрачено, и тем, кто не может временно проживать в своем доме. Кроме того, правительство продолжает финансирование пунктов временного размещения – как стационарных, так и мобильных, с бесплатным питанием. На сегодняшний день жители Курской области получили уже более 1,6 млрд руб. Выплаты произведены примерно по 71 000 заявлений на оказание материальной помощи, сообщил на брифинге замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров.
Также правительство утвердило меры соцподдержки для медицинских работников в Курской области, оказывающих помощь участникам специальной военной операции. Как следует из соответствующего постановления, размер выплат будет зависеть от выполняемых обязанностей и отработанного времени. Например, руководителям медицинских организаций, заведующим структурными подразделениями, где выполняются хирургические операции, хирургам и анестезиологам предусмотрены выплаты в 100 000 руб. Иным сотрудникам медицины с высшим образованием – 60 000 руб. Окончившим лишь профессиональное училище, но оказывающим поддержку в хирургии и анестезиологии – 40 000 руб. Другим сотрудникам без высшего образования – 30 000 руб. Младшему персоналу – 20 000 руб.
Более 3500 человек разыскивают близких из Курской области после вторжения ВСУ в регион. Об этом сообщил «РИА Новости» посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. В подавляющем большинстве это люди, которые по каким-то причинам потеряли связь: кого-то отвезли в один ПВР, кто-то поехал в другой. Там дети могут разыскивать родителей, братьев, сестер или дальних родственников, соседей, уточнил Мирошник.
В Курскую область уже доставлено в общей сложности 3400 т гуманитарной помощи. За сутки привезли еще 43 т, а 29 августа ожидается доставка 60 т помощи, сообщил Шаров. Например, сотрудники регионального отделения Российского Красного Креста доставили в Курскую область 257 т необходимых товаров пострадавшим жителям региона. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Команда организации также активно поддерживает пункты временного размещения (ПВР), доставляя бытовую технику и оказывая психологическую помощь. На неделе более 2600 жителей региона получили ваучеры номиналом 3000 руб. на покупку лекарств в аптечных сетях. Эти ваучеры выдаются инвалидам, пожилым людям, одиноким родителям и многодетным семьям. С начала августа эта мера поддержки уже охватила более 48 600 человек. Всего планируется выдать 15 000 таких ваучеров.
Подготовка к 1 сентября
В школах Курской области в новом учебном году частично будет введен дистанционный формат обучения, об этом со ссылкой на слова министра просвещения Сергея Кравцова сообщила пресс-служба ведомства. «В школах Курской области в новом учебном году частично будет введен дистанционный формат обучения, а в ряде школ – смешанный. Школьники из Белгородской и Курской областей, которые временно находятся в других регионах, смогут пойти в школу по месту пребывания», – говорится в сообщении.
24 августа Смирнов сообщил Кравцову, что в регионе в новом учебном году откроют школы для посещения там, где это возможно. Он рассказал, что для психологической поддержки школьников и родителей созданы координационный центр и горячая линия.
Минобрнауки России держит в зоне особого внимания ситуацию с обучением в приграничных регионах. Об этом сообщил замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев на совещании по подготовке системы образования к новому учебному году. «В зоне особого внимания находятся организации приграничных регионов. Там в 31 вузе обучается более 109 000 человек», – говорится в сообщении аппарата вице-премьера.