ВСУ в Курской области 25 дней: что известно

Правительство дополнительно выделило из резервного фонда 15,5 млрд руб. на поддержку жителей Курской области, об этом говорится на сайте кабмина. Большая часть выделенных средств предусмотрена на приобретение жилья гражданам, у которых оно было утрачено, и тем, кто не может временно проживать в своем доме. Кроме того, правительство продолжает финансирование пунктов временного размещения – как стационарных, так и мобильных, с бесплатным питанием. На сегодняшний день жители Курской области получили уже более 1,6 млрд руб. Выплаты произведены примерно по 71 000 заявлений на оказание материальной помощи, сообщил на брифинге замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров.