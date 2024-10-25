Путин: ВС России надежно окружили ВСУ в Курской области

24 октября Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил России окружили около 2000 бойцов ВСУ в Курской области и приступили к ликвидации этой группировки. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, где уже больше 80 дней ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.