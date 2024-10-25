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Путин: ВС России надежно окружили ВСУ в Курской области

Ведомости

Вооруженные силы России надежно окружили украинских военнослужащих в Курской области, заявил президент Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Кадры показали в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Глава государства добавил, что две недели назад 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону противника.

По словам Путина, ВСУ предпринимают попытки деблокировать окружения, но у них этого не выходит. Он уточнил, что некоторые украинские военнослужащие сдаются в плен, а ВС РФ принимают их, гарантируя безопасность, жизнь и «абсолютно нормальное обращение».

24 октября Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил России окружили около 2000 бойцов ВСУ в Курской области и приступили к ликвидации этой группировки. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, где уже больше 80 дней ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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