Путин: ВС России надежно окружили ВСУ в Курской области
Вооруженные силы России надежно окружили украинских военнослужащих в Курской области, заявил президент Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным. Кадры показали в эфире телеканала «Россия 24».
«Сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Глава государства добавил, что две недели назад 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота взломала оборону противника.
По словам Путина, ВСУ предпринимают попытки деблокировать окружения, но у них этого не выходит. Он уточнил, что некоторые украинские военнослужащие сдаются в плен, а ВС РФ принимают их, гарантируя безопасность, жизнь и «абсолютно нормальное обращение».
24 октября Путин во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС сообщил, что военнослужащие Вооруженных сил России окружили около 2000 бойцов ВСУ в Курской области и приступили к ликвидации этой группировки. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа, где уже больше 80 дней ведут бои с российскими войсками. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции (КТО). В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.