Чашка Петри для фашизма

Чашка Петри для фашизмаВооружение Киевом праворадикалов при поддержке Запада ведет к появлению второй «Аль-Каиды»
«США, если быть честными, помогли создать проблему, с которой мы сейчас боремся» – так о террористической сети «Аль-Каида» (признана террористической организацией и запрещена в России) в 2010 г. на тот момент действующий госсекретарь США Хиллари Клинтон рассуждала в интервью Fox News. «Когда Советский Союз вторгся в Афганистан, у нас была блестящая идея <...> о создании сил моджахедов, вооружении их «Стрингерами» и чем бы то ни было еще, – признала она. – И у нас получилось. Советы ушли из Афганистана. <...> Но мы оставили этих обученных людей <...> хорошо вооруженными, устроив, откровенно говоря, беспорядок, которого мы тогда не осознавали».
В этом позиция Вашингтона и Москвы так или иначе сходились.
«Аль-Каида» – это «результат деятельности наших американских друзей», просто то, что они делали, «вышло из-под контроля», заявил в 2017 г. президент Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime. Из поддержки «Аль-Каиды» Клинтон призвала извлечь уроки на будущее: «Мы были так счастливы видеть, как рушится Советский Союз, и думали, что теперь у нас все хорошо и будет намного лучше. Теперь оглянитесь: людей, с которыми мы боремся сегодня, мы поддерживали в борьбе против Советов».
Впрочем, судя по дальнейшим действиям, выводы сделаны не были. Украинское неонацистское подполье уже вовсю активно работает против России.
Очевидное зло
Об опасности распространения неонацизма и правого экстремизма сетевого типа на территории Украины давно говорят американские аналитические центры.
В отчете за 2019 г. Soufan Center – некоммерческой организации, основанной бывшим специальным агентом ФБР Али Суфаном, – говорится, что Украина «становится центром широкой сети транснационального экстремизма сторонников превосходства белой расы», привлекая тысячи праворадикалов со всего мира. Территорию бывшей советской республики радикалы используют «в качестве лаборатории» и чаще всего ставят своей целью «вернуться в страны своего происхождения (или третьи страны), чтобы сеять хаос и использовать акты насилия».
В докладе Украина прямо сравнивается с Афганистаном 1980-х гг. Тогда ради борьбы с СССР поддержку США и Запада получили джихадисты, привлекавшие иностранных добровольцев для боевых действий против советской армии. Так возникла сеть «Аль-Каиды» во главе с бен Ладеном. В 2020 г. Суфан написал статью для The New York Times, предупредив, что «сегодняшние сторонники превосходства белой расы организуются аналогично джихадистским террористическим организациям, таким как «Аль-Каида» в 1980-е и 1990-е». В частности, он ссылался на раскрытые в суде документы ФБР от 2018 г., в которых констатировалась связь полка «Азов» (эта организация признана террористической и запрещена в России) с неонацистами в США и Европе.
Аналогичные выводы содержатся и в отчете Центра по борьбе с терроризмом (CTC) Вест-Пойнта за 2020 г. (тесно связан со знаменитой военной академией США). В документе говорится, что, хотя ситуация на Украине пока не находится на уровне джихадистских сетей в Сирии и Ираке, страна является «излюбленным местом назначения многих американских и европейских сторонников превосходства белой расы», которые «создали сеть неформальных связей с единомышленниками в Европе». В следующем докладе CTC за 2021 г. говорится, что экстремисты, познакомившиеся «либо на поле боя, либо на тренировках, либо на одном из мероприятий на Украине, с тех пор создали сети сторонников», приобретя важные военные и идеологические навыки.
С оценкой рисков согласны и представители европейских праворадикалов. В 2019 г. близкий к «Азову» норвежский неонацист Йоахим Фурхольм назвал Украину «чашкой Петри для фашизма» и заверил американских слушателей, что эта страна – «наилучший выбор, который у нас есть на данный момент» для прихода к власти белых националистов. Уже тогда Фурхольм сослался на «идеальное сочетание плохой экономики, ситуации военного времени, коррумпированной элиты и СМИ, которым никто не доверяет».
Солидарны с этим, судя по всему, и их американские соратники. Сразу после начала военной операции на Украине рупор неонацистов в США – издание «Американский футурист» объявило сбор денег. Анонимный радикал написал объемный программный текст, объясняющий, что неонацисты должны встать на сторону Киева, чтобы поддержать «азовское движение»: «Мы увидим, как иностранные добровольцы присоединятся к их борьбе, точно так же, как мы видели, как иностранные мусульмане отправлялись в Афганистан во время советско-афганской войны, чтобы пройти обучение и получить опыт».
Моджахеды на русской земле
Организаторы теракта в Брянской области – люди, которым, с одной стороны, ясна неонацистская идеология, а с другой – не выключенные из мировой сетки своих «братьев по вере». И они демонстрируют это не только риторикой, но и действиями. Яркий пример – руководитель так называемого Русского добровольческого корпуса Денис Капустин (известен также под псевдонимами Никитин и White Rex) и его подельники.
В публичных выступлениях он называет «либеральной швалью, грантоедами и борцами за права извращенцев» противников радикальных действий на Украине и на Западе, которые «старательно делают вид, что российской армии противостоят не те самые неонацисты, гомофобы и фашисты, которых они так люто ненавидели, боялись и всячески «отменяли», а какие-то совсем иные светлые патриоты, с одухотворенными лицами и чистыми помыслами».
«Нет, – категоричен Капустин. – До 24.02 вы призывали власти сажать нас в тюрьмы и запретить любые националистические формирования, а теперь вяжете носочки для ВСУ, фотографируетесь с автоматиками на блокпостах и ставите лайки под фото. Думаете, вам это зачтется? Думаете, мы забыли вашу травлю? Нет-нет, все ходы записаны. Так что продавайте свои побрякушки «в поддержку», мы помним о вас, просто сейчас задачи другие...»
В своем личном Telegram-канале Капустин четко и публично декларирует ценности своей группы: этнический национализм, ксенофобия, расизм, антисемитизм и преемственность с нацистскими коллаборационистами времен Второй мировой. Если первоначально Капустин называл раненного боевиками 2 марта в Брянской области 10-летнего ребенка выдумкой российской «пропаганды», то теперь пытается высмеивать тот факт, что мать мальчика переехала в Россию из Таджикистана.
Перебраться на Украину Капустина, которому в России, по его словам, грозило преследование, убедил Сергей Коротких (известный также по прозвищам Малюта и Боцман) – один из ближайших соратников Максима «Тесака» Марцинкевича. В России Коротких обвиняется в том, что в 2007 г. обезглавил перед камерой уроженца Дагестана на фоне полотнища со свастикой. На Украине этот одиозный персонаж сражался в рядах «Азова» и получил новое гражданство вместе с паспортом из рук тогдашнего президента Петра Порошенко.
В подкасте для соратников по «азовскому движению» новоявленный украинец восхищался методами и эстетикой запрещенного террористического ИГИЛ: «Я пускаю слюни на то, что происходит на территориях, которые они контролируют». По его признанию, во всем мире только собравшиеся вокруг «Азова» неонацисты приближаются к уровню последователей аль-Багдади.
Уже после майдана 2013 г. и создания «добробатов» местные ультраправые получили невероятный для любой другой страны доступ к деньгам, оружию и власти. В феврале 2022 г. Коротких нарочито демонстрировал находящийся в его распоряжении арсенал только что поступившего на Украину западного вооружения. Коротких также утверждал, что вместе со своим отрядом участвовал в боевых действиях в Буче, а его видеосъемки погибших местных жителей легли в основу обвинений украинской стороны в адрес российских военных. Соратник Коротких, российский неонацист Никита Макеев, в 2019 г. также получил украинское гражданство указом президента, но уже следующего – Владимира Зеленского. Еще до получения украинского гражданства неонацист вместе с другими азовцами прошел обучение в тренировочном лагере польской ЧВК ESA – подрядчика различных европейских силовых структур.
Нацистский связной
Капустин имеет на Украине и более давние связи. Еще в 2012 г. он под своим брендом White Rex организовал свой первый в этой стране спортивный турнир для ультраправых. Соорганизатором выступил лидер музыкальной группы «Секира Перуна» Арсений Белодуб – основатель собственного бренда Svastone. Для правоохранительных органов России Белодуб среди прочего был известен как человек, оказывавший в Киеве поддержку участникам неонацистской группировки БОРН, причастной к серии громких убийств в Москве.
Еще в 2019 г. немецкий журнал Spiegel в своем расследовании назвал Капустина центральным звеном «международной сети расистов и неонацистов», распространяющих свое влияние на европейских ультраправых. В МВД Северного Рейна – Вестфалии журналистам заявили, что среди ультраправых в Германии «он считается одним из самых влиятельных активистов». По данным Spiegel, Капустин поддерживает тесные контакты с ведущими немецкими неонацистами вроде Торстена Хайзе, который известен реставрацией памятников бойцам СС, организацией спортивных турниров и музыкальных фестивалей для ультраправых.
Хайзе примечателен тем, что в 2010-х гг. засветился в скандальном деле «Национал-социалистического подполья» (NSU). Контактировавшие с ним боевики законспирированной сети неонацистов совершали убийства мигрантов, теракты и ограбления банков на протяжении более чем 10 лет (с 1999 по 2011 г.). В 1990-х Хайзе также подозревался в участии в боевых действиях на стороне хорватских националистов в Югославии.
Связи Капустина на этом не заканчиваются. В 2013 г. он при поддержке неофашистской итальянской организации CasaPound провел турнир для ультраправых в Риме. «Кажется, что он связан почти со всеми европейскими странами», – рассказывал в 2017 г. в интервью VICE News Роберт Клаус, немецкий исследователь ультраправых. «Важнейшим связующим звеном между неонацистами бывшего СССР и Западом» называют Капустина исследователи немецкого проекта по мониторингу праворадикалов Antifascist Europe (основан признанным в России иностранным агентом немецким Фондом Розы Люксембург).
На Украине Капустин принимал активное участие в так называемом азовском движении, созданном основателем полка «Азов» Андреем Билецким. Его без преувеличения можно назвать самой массовой и влиятельной политической организацией неонацистов. Капустин, владеющий немецким и английским языками, играл в ней заметную роль, выступая спикером от имени азовцев на международных встречах ультраправых. После этих контактов Капустиным заинтересовались уже и в ФБР, а Германия наконец аннулировала его вид на жительство, запретив въезд в страны ЕС, как персоне, представляющей угрозу безопасности.
Но, и не выезжая с Украины, Капустин сохраняет влияние на праворадикалов во многих западных странах, признал в беседе с FT о недавнем теракте в Брянской области Майкл Колборн, канадский исследователь праворадикальных движений.
Проблема заказчика
Использование спецслужбами США во время холодной войны украинских и других националистов против СССР, включая подготовку и заброску диверсионных групп из их числа, хорошо задокументировано и исследовано, объясняет «Ведомостям» научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Дмитрий Суржик.
Менее известна в России история использования спецслужбами НАТО неонацистов и ультраправых в Западной Европе. Эту работу исследовал швейцарский историк Даниэль Гансер в монографии «Операция «Гладио» и терроризм в Западной Европе», рассказывает Суржик. «Это скандальная история секретных натовских подразделений, предлогом для создания которых послужила подготовка к предполагаемой оккупации западноевропейских стран советскими войсками, – рассказывает Суржик. – Для будущей диверсионной работы в тылу разведывательные службы США, Великобритании и их союзников занимались подготовкой кадров для подполья, создавали тайники с оружием, боеприпасами и прочими необходимыми предметами». В Италии эта сеть получила название «Гладио», которое в публицистике стало применяться ко всем подобным структурам в Европе.
Однако, отмечает Суржик, вопреки первоначальному замыслу практически во всех странах образовались группы или ячейки, которые стали принимать участие в политических процессах, не останавливаясь перед насилием и террористическими методами вплоть до использования того самого оружия, которым их снабдили для решения боевых задач.
Вооружение и обучение боевиков из числа религиозных или политических радикалов – распространенная практика среди спецслужб, говорит директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов. «Но при попытке ими манипулировать всегда упускается из виду, что у радикалов есть собственная повестка, которая может далеко не совпадать с тем, на что рассчитывают считающие себя кукловодами спецслужбы», – говорит эксперт. Такие террористы могут выйти из-под контроля и стать головной болью для своих прежних покровителей, утверждает Пухов.
Как считает председатель думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников, задача Запада на данном этапе – вбить клин между русскими и украинцами и не дать возможность умиротвориться ситуации, а одновременно «напитать оружием страну». «А концентрация вооружения в одной точке – это всегда угроза безопасности. Причем во все стороны – что в Европу, что в Россию. Понятно, что это вызывает серьезные опасения, является причиной страхов и тревог, – говорит директор по политическому анализу социологической компании «Институт социального маркетинга» Виктор Потуремский. – Мы это видим как социологи на протяжении последнего времени».
Самый известный пример, как боевик-радикал, подготовленный как минимум союзниками США, обратил оружие против своих прежних партнеров, – это Усама бен Ладен, который с момента вторжения Штатов в Афганистан в 2001 г. и до убийства в 2011 г. в Пакистане считался главной мишенью в борьбе против терроризма, говорит директор «Фонда содействия технологиям XXI века» Иван Коновалов. «Контролировать таких людей на 100% в принципе невозможно, кроме того, как в случае с Русским добровольческим корпусом, совершившим атаку на Брянскую область, спецслужбам требуется делать вид, что они ни при чем», – продолжает эксперт. В случае выхода таких террористов из-под контроля их часто приходится ликвидировать тем же, кто их и породил, заключает Коновалов.
В подготовке статьи участвовали Алексей Никольский и Владимир Кулагин