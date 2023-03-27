Чашка Петри для фашизма

Самый известный пример, как боевик-радикал, подготовленный как минимум союзниками США, обратил оружие против своих прежних партнеров, – это Усама бен Ладен, который с момента вторжения Штатов в Афганистан в 2001 г. и до убийства в 2011 г. в Пакистане считался главной мишенью в борьбе против терроризма, говорит директор «Фонда содействия технологиям XXI века» Иван Коновалов. «Контролировать таких людей на 100% в принципе невозможно, кроме того, как в случае с Русским добровольческим корпусом, совершившим атаку на Брянскую область, спецслужбам требуется делать вид, что они ни при чем», – продолжает эксперт. В случае выхода таких террористов из-под контроля их часто приходится ликвидировать тем же, кто их и породил, заключает Коновалов.