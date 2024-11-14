Суд заочно приговорил главу РДК Капустина и актера Канахина к пожизненным срокам
Второй западный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению снователя «Русского добровольческого корпуса» (РДК;
Суд назначил Капустину штраф в размере 2,5 млн руб., Канахину – 2 млн руб. Другим членам РДК Александру Галанову, Антону Зырянову и Алексею Огурцову назначены пожизненное лишение свободы со штрафами в 2 млн руб. каждому. Суд постановил солидарно взыскать с осужденных в пользу гражданских потерпевших 10 млн руб., в пользу коммунальных служб – 3,5 млн руб.
14 ноября гособвинение запросило заочно приговорить Капустина и Канахина к новому пожизненному заключению в связи с их вторжением в Брянскую область. 28 октября государственный обвинитель заявила о причастности Капустина, Канахина, Галанова, Огурцова и Зырянова к убийству двух гражданских лиц в Брянской области.
После нападения на территорию Брянской области в феврале прошлого года РДК взял на себя ответственность за повторную вылазку в регион в марте и за нападение на территорию Белгородской области в мае 2023 г.
Второй западный окружной военный суд в ноябре 2023 г. заочно приговорил Капустина к пожизненному заключению по обвинению в госизмене (ст. 275 УК), попытке совершения теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ (ч. 4 ст. 222.1 УК, ст. 222 УК), создании террористического сообщества и прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3, ст. 205.4 УК). Еще один пожизненный срок был назначен Капустину в феврале 2024 г. Военный суд признал его виновным в госизмене, переходе гражданина России на сторону противника.