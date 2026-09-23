Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,597-0,03%MGTS1 504+0,94%CHMK3 230-0,15%IMOEX2 291,19-0,39%RTSI855,21-0,78%RGBI112,31-0,11%RGBITR768,39-0,07%
Главная / Общество /

Юрий Дудь внесен в перечень террористов и экстремистов

Анна Виноградова
Александр Вильф / РИА Новости
Александр Вильф / РИА Новости

Журналиста Юрия Дудя (считается в России иноагентом) внесли в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Это следует из данных Росфинмониторинга.

22 сентября сообщалось, что суд в Москве оштрафовал Дудя на 40 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

16 сентября 2025 г. прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело против Дудя об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. По версии прокуратуры, после двух административных наказаний журналист продолжил распространять материалы без предусмотренной законом маркировки. 22 октября 2024 г. Верховный суд отказался рассматривать жалобу Дудя на решение по его иску к Минюсту. 21 сентября 2026 г. Лефортовский суд Москвы оштрафовал Дудя на 40 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте