Юрий Дудь внесен в перечень террористов и экстремистов

16 сентября 2025 г. прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело против Дудя об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. По версии прокуратуры, после двух административных наказаний журналист продолжил распространять материалы без предусмотренной законом маркировки. 22 октября 2024 г. Верховный суд отказался рассматривать жалобу Дудя на решение по его иску к Минюсту. 21 сентября 2026 г. Лефортовский суд Москвы оштрафовал Дудя на 40 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента.