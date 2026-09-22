Суд оштрафовал Юрия Дудя за нарушение закона об иноагентах

22 октября 2024 г. Верховный суд отказался рассматривать жалобу Дудя на решение по его иску к Минюсту. Сам журналист пытался оспорить включение в реестр с 2022 г. 7 июня 2022 г. Дудь подал иск к Минюсту, заявив, что его должным образом не уведомили о присвоении статуса.