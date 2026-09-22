Суд оштрафовал Юрия Дудя за нарушение закона об иноагентах
Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал журналиста Юрия Дудя
Суд признал Дудя виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Административное дело было рассмотрено 21 сентября.
16 сентября 2025 г. прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении Дудя об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. По версии прокуратуры, журналист продолжил публиковать материалы без предусмотренной законом маркировки после того, как его дважды в течение года привлекали к административной ответственности.