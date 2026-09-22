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Суд оштрафовал Юрия Дудя за нарушение закона об иноагентах

Анна Виноградова
Сергей Бобылев / ТАСС
Сергей Бобылев / ТАСС

Лефортовский районный суд Москвы оштрафовал журналиста Юрия Дудя (считается в России иноагентом) на 40 000 руб. за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Суд признал Дудя виновным по ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ. Административное дело было рассмотрено 21 сентября.

16 сентября 2025 г. прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении Дудя об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. По версии прокуратуры, журналист продолжил публиковать материалы без предусмотренной законом маркировки после того, как его дважды в течение года привлекали к административной ответственности.

22 октября 2024 г. Верховный суд отказался рассматривать жалобу Дудя на решение по его иску к Минюсту. Сам журналист пытался оспорить включение в реестр с 2022 г. 7 июня 2022 г. Дудь подал иск к Минюсту, заявив, что его должным образом не уведомили о присвоении статуса.

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