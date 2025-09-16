Прокуратура направила в суд уголовное дело против журналиста Дудя
Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении журналиста Юрия Дудя
Журналиста обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Дудю заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.
Как отмечает прокуратура, Дудя дважды за год привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). «Однако <...> продолжил распространение в одном из мессенджеров материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента», – говорится в сообщении.
Прокуратура инициировала уголовное преследование в отношении Дудя в конце июня. 22 июля московский суд заочно арестовал журналиста по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.
Юрий Дудь был объявлен иноагентом 15 апреля 2022 г. Тогда Минюст указывал, что в своих интервью журналист использовал материалы изданий, имеющих статус иностранных агентов. Также отмечалось получение Дудем доходов от рекламы на YouTube. Вскоре после этого он уехал из России.