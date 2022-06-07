Юрий Дудь подал иск к Минюсту
Журналист и блогер Юрий Дудь (признан Минюстом СМИ-иноагентом) подал иск к Минюсту России. Информация об этом появилась в базе на сайте московских судов общей юрисдикции.
Административный иск поступил в Лефортовский районный суд, он будет рассмотрен 16 июня в 9:00 мск, следует из данных базы. Категория дела – «прочие» (возникающие из административных и иных публичных правоотношений).
Дудь был включен в реестр иноагентов 15 апреля вместе с политологом Екатериной Шульман и главным редактором издания The Insider (также внесен в реестр СМИ-иноагентов) Романом Доброхотовым.
Статус иноагента в российском законодательстве появился в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО, СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам – с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля – в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью. Первыми в него вошли журналисты Матвей Ганапольский и Евгений Киселев.