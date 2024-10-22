Юрий Дудь не смог оспорить в Верховном суде свой статус иноагента
Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы на гражданский иск блогера Юрия Дудя
«Дудю отказали в передаче жалобы на рассмотрение», – сказала представитель суда.
Дудь был включен в реестр иноагентов 15 апреля 2023 г. Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.
1 августа журналист опубликовал на своем YouTube-канале трехчасовое интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. В нем дизайнер нецензурно раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета». После этого глава организации Екатерина Мизулина подала иск к Лебедеву и Дудю о защите чести и достоинства.
12 октября прокуратура возбудила административное дело в отношении Дудя о нарушении порядка деятельности иноагента после выхода интервью с Лебедевым. Прокуратура установила, что журналист разместил на своем YouTube-канале интервью с дизайнером без указания того, что материал произведен и распространяется иноагентом. Ведомство возбудило дело по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).