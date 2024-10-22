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Юрий Дудь не смог оспорить в Верховном суде свой статус иноагента

Ведомости

Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы на гражданский иск блогера Юрия Дудя (считается в России иноагентом) к Минюсту. Дудь подавал иск из-за того, что его должным образом не уведомили о присвоении статуса иностранного агента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Дудю отказали в передаче жалобы на рассмотрение», – сказала представитель суда.

Дудь был включен в реестр иноагентов 15 апреля 2023 г. Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.

1 августа журналист опубликовал на своем YouTube-канале трехчасовое интервью с дизайнером Артемием Лебедевым. В нем дизайнер нецензурно раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета». После этого глава организации Екатерина Мизулина подала иск к Лебедеву и Дудю о защите чести и достоинства.

12 октября прокуратура возбудила административное дело в отношении Дудя о нарушении порядка деятельности иноагента после выхода интервью с Лебедевым. Прокуратура установила, что журналист разместил на своем YouTube-канале интервью с дизайнером без указания того, что материал произведен и распространяется иноагентом. Ведомство возбудило дело по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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