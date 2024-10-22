Юрий Дудь не смог оспорить в Верховном суде свой статус иноагента

Дудь был включен в реестр иноагентов 15 апреля 2023 г. Статус иностранного агента существует в России с 2012 г. Признавать иноагентами СМИ начали в конце 2017 г., физлиц – в конце 2020 г. Среди ограничений, которые несет этот статус, – лишение возможности получать финансовую и имущественную поддержку от государства, в том числе для осуществления творческой деятельности, а также запрет на рекламу.