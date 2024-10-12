На Дудя после выхода интервью с Лебедевым завели административное дело

При этом Лефортовский суд Москвы вернул в прокуратуру дело против Дудя для устранения недостатков, пишет ТАСС со ссылкой на судебное решение. Из него следует, что при вынесении постановления прокурора о возбуждении дела не были созданы необходимые условия для обеспечения процессуальных гарантий прав журналиста, «что свидетельствует о нарушении его права на защиту», что позволяет «сделать вывод о неправильном составлении постановления о возбуждении дела об административном правонарушении».