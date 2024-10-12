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На Дудя после выхода интервью с Лебедевым завели административное дело

Ведомости

Прокуратура возбудила административное дело в отношении блогера и журналиста Юрия Дудя (признан в России иноагентом) о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Это произошло после выхода интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Прокуратура установила, что Дудь разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым без указания на то, что материал произведен и распространяется иностранным агентом, уточнили агентству. Надзорное ведомство возбудило дело по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) через месяц после публикации интервью. Журналисту по этой статье грозит штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб.

При этом Лефортовский суд Москвы вернул в прокуратуру дело против Дудя для устранения недостатков, пишет ТАСС со ссылкой на судебное решение. Из него следует, что при вынесении постановления прокурора о возбуждении дела не были созданы необходимые условия для обеспечения процессуальных гарантий прав журналиста, «что свидетельствует о нарушении его права на защиту», что позволяет «сделать вывод о неправильном составлении постановления о возбуждении дела об административном правонарушении».

Дудь был включен в реестр иноагентов 15 апреля 2023 г. 1 августа текущего года журналист опубликовал на своем YouTube-канале трехчасовое интервью с Лебедевым. В нем дизайнер нецензурно раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета». После этого глава организации Екатерина Мизулина подала иск к Лебедеву и Дудю о защите чести и достоинства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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