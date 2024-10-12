На Дудя после выхода интервью с Лебедевым завели административное дело
Прокуратура возбудила административное дело в отношении блогера и журналиста Юрия Дудя (признан в России иноагентом) о нарушении порядка деятельности иностранного агента. Это произошло после выхода интервью с дизайнером Артемием Лебедевым, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
Прокуратура установила, что Дудь разместил на своем YouTube-канале интервью с Лебедевым без указания на то, что материал произведен и распространяется иностранным агентом, уточнили агентству. Надзорное ведомство возбудило дело по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента) через месяц после публикации интервью. Журналисту по этой статье грозит штраф в размере от 30 000 до 50 000 руб.
При этом Лефортовский суд Москвы вернул в прокуратуру дело против Дудя для устранения недостатков, пишет ТАСС со ссылкой на судебное решение. Из него следует, что при вынесении постановления прокурора о возбуждении дела не были созданы необходимые условия для обеспечения процессуальных гарантий прав журналиста, «что свидетельствует о нарушении его права на защиту», что позволяет «сделать вывод о неправильном составлении постановления о возбуждении дела об административном правонарушении».
Дудь был включен в реестр иноагентов 15 апреля 2023 г. 1 августа текущего года журналист опубликовал на своем YouTube-канале трехчасовое интервью с Лебедевым. В нем дизайнер нецензурно раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета». После этого глава организации Екатерина Мизулина подала иск к Лебедеву и Дудю о защите чести и достоинства.