Мизулина подала в суд на Лебедева и Дудя
Директор «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина подала в суд иск против дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан иноагентом в России). Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.
«Лига безопасного интернета» и Екатерина Мизулина подали иск о защите чести и достоинства к иностранному агенту Юрию Дудю и блогеру Артемию Лебедеву в Лефортовский суд города Москвы», – сказано в сообщении.
1 августа Дудь опубликовал на своем YouTube-канале трехчасовое интервью с Лебедевым. В нем дизайнер нецензурно раскритиковал работу «Лиги безопасного интернета» и подобных ей организаций.
О намерениях подать иск в суд против Лебедева и Дудя Мизулина сообщила в тот же день. Лига собиралась потребовать возмещения морального вреда в размере 10 млн руб., которые в случае взыскания средств с ответчиков будут направлены на помощь семьям участников спецоперации.