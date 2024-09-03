Мизулина подала в суд на Лебедева и Дудя

О намерениях подать иск в суд против Лебедева и Дудя Мизулина сообщила в тот же день. Лига собиралась потребовать возмещения морального вреда в размере 10 млн руб., которые в случае взыскания средств с ответчиков будут направлены на помощь семьям участников спецоперации.