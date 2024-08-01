Мизулина намерена судиться с Лебедевым и Дудем
Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина намерена подать иск в суд против дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом). Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«В связи с выходом интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и меня лично, наша организация подает иск в суд», – написала Мизулина.
По ее словам, Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн руб., которые, в случае взыскания средств с ответчиков, направит на помощь семьям участников специальной военной операции.
Дудь опубликовал трехчасовое интервью с Лебедевым на своем YouTube-канале 1 августа. В нем дизайнер нецензурно раскритиковал работу Лиги безопасного интернета и подобных ей организаций.