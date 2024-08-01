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Мизулина намерена судиться с Лебедевым и Дудем

Ведомости

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина намерена подать иск в суд против дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом). Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«В связи с выходом интервью, в котором распространяются сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Лиги безопасного интернета и меня лично, наша организация подает иск в суд», – написала Мизулина.

По ее словам, Лига потребует возмещения морального вреда в размере 10 млн руб., которые, в случае взыскания средств с ответчиков, направит на помощь семьям участников специальной военной операции.

Дудь опубликовал трехчасовое интервью с Лебедевым на своем YouTube-канале 1 августа. В нем дизайнер нецензурно раскритиковал работу Лиги безопасного интернета и подобных ей организаций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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