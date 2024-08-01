Мизулина намерена судиться с Лебедевым и Дудем

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина намерена подать иск в суд против дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом). Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.