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Роскомнадзор раскрыл оборот рекламы у иноагентов в январе – июне 2024 года

Рекламные доходы топ-блогеров с таким статусом за указанный период упали на 75%, оценили в АБА
Дмитрий Игнатьев
Ведомости

В январе – июне 2024 г. рекламодатели потратили на продвижение товаров и услуг в блогах иноагентов 46,7 млн руб., сообщил «Ведомостям» представитель Роскомнадзора (РКН). Всего за указанный период в Единый реестр интернет-рекламы (ЕРИР), оператором которого выступает РКН, были внесены сведения об объеме бюджетов рекламных размещений у 10 иноагентов, пояснил он. Для сравнения: в январе – июне 2023 г. аналогичный показатель достиг 75,7 млн руб., тогда участники рекламного рынка сообщили в ЕРИР о размещениях у 12 иноагентов, уточнили в РКН.

Основной объем затрат на рекламу у блогеров-иноагентов в первом полугодии 2024 г. пришелся на январь – февраль: за эти два месяца в ЕРИР были переданы данные о размещениях у 10 иноагентов на общую сумму 32,2 млн руб., отмечает представитель РКН. В марте 2024 г. вступил в силу пакет поправок в законы о рекламе, СМИ и о контроле за деятельностью иноагентов, которые запретили российским предпринимателям и компаниям распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов. В марте – июне 2024 г. совокупный бюджет рекламных размещений у шести иноагентов, сведения о которых были внесены в ЕРИР, составил 14,5 млн руб., добавляют в РКН.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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