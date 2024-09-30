Роскомнадзор раскрыл оборот рекламы у иноагентов в январе – июне 2024 года

Основной объем затрат на рекламу у блогеров-иноагентов в первом полугодии 2024 г. пришелся на январь – февраль: за эти два месяца в ЕРИР были переданы данные о размещениях у 10 иноагентов на общую сумму 32,2 млн руб., отмечает представитель РКН. В марте 2024 г. вступил в силу пакет поправок в законы о рекламе, СМИ и о контроле за деятельностью иноагентов, которые запретили российским предпринимателям и компаниям распространение рекламы на информационных ресурсах иноагентов. В марте – июне 2024 г. совокупный бюджет рекламных размещений у шести иноагентов, сведения о которых были внесены в ЕРИР, составил 14,5 млн руб., добавляют в РКН.