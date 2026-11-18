11 ноября аналитический центр Bruegel предоставил данные, согласно которым страны Евросоюза (ЕС) в январе – октябре 2026 г. импортировали из России 17,43 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ), что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт СПГ из стран Ближнего Востока в октябре оставался нулевым пятый месяц подряд. За десять месяцев поставки из этого региона сократились в 4,4 раза до 2,601 млрд куб. м.