Япония увеличила импорт СПГ из России до максимума за полгода
Япония в октябре 2026 г. увеличила закупки сжиженного природного газа (СПГ) из России до максимального уровня за шесть месяцев. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства финансов Японии.
За месяц страна импортировала 455 000 т российского СПГ. Это самый высокий показатель с апреля. При этом общий объем закупок сжиженного газа Японией составил 4,273 млн т. Это на 26% меньше, чем годом ранее, и на 11% ниже сентябрьского показателя. Объем импорта оказался минимальным за пять месяцев.
В октябре Япония также закупила 978 000 т СПГ у других азиатских стран, 978 000 т – у государств Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и 477 000 т – у США.
Поставки с Ближнего Востока составили 255 000 т. Это на 55% меньше, чем в октябре 2025 г., но на 37% больше сентябрьского показателя. В начале марта Катар приостановил производство СПГ из-за ударов Ирана. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) также столкнулись с ограничениями на транспортировку газа из-за перекрытия Ормузского пролива.
11 ноября аналитический центр Bruegel предоставил данные, согласно которым страны Евросоюза (ЕС) в январе – октябре 2026 г. импортировали из России 17,43 млрд куб. м сжиженного природного газа (СПГ), что на 6,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт СПГ из стран Ближнего Востока в октябре оставался нулевым пятый месяц подряд. За десять месяцев поставки из этого региона сократились в 4,4 раза до 2,601 млрд куб. м.
3 ноября Международное энергетическое агентство (МЭА) по рынку газа опубликовало отчет, в котором говорится, что Россия за девять месяцев 2026 г. увеличила экспорт сжиженного природного газа на 7%, или на 2 млрд куб. м.