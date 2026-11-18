Минтранс запустит чат-бот в Max для проверки легальности такси
Чат-бот для проверки легальности такси посредством Max заработает в конце ноября. Об этом директор ситуационного центра Минтранса РФ Александр Кисляков заявил на форуме «Транспорт России».
По его словам, сервис связан с ФГИС «Такси».
«На следующей неделе мы запускаем чат-бот в "Максе", где вы сможете при помощи вашего устройства, не садясь в автомобиль, сфотографировать госномер, направить в чат-бот и получить сразу ответ, моментально, в течение 10 секунд, на предмет легальности транспортного средства», – сказал Кисляков (цитата по ТАСС).
8 октября «Ведомости» писали, что сейчас страховой защитой охвачено 70% машин с разрешением на работу в такси. При этом рынок ОСАГО смещается в сторону краткосрочных договоров. По мнению экспертов, запуск проверки наличия полисов с помощью камер фото- и видеофиксации позволит снизить количество незастрахованных автомобилей.