«На следующей неделе мы запускаем чат-бот в "Максе", где вы сможете при помощи вашего устройства, не садясь в автомобиль, сфотографировать госномер, направить в чат-бот и получить сразу ответ, моментально, в течение 10 секунд, на предмет легальности транспортного средства», – сказал Кисляков (цитата по ТАСС).