Semafor: часть членов совета директоров Nvidia хотят вернуть Хуанга
Часть членов совета директоров Nvidia настаивают на возвращении уволенного гендиректора Дженсена Хуанга, несмотря на заявление компании об отсутствии таких планов. Об этом пишет Semafor со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По словам собеседников издания, Хуанг встречался с рядом руководителей технологических компаний и обсуждал возможность своего возвращения как минимум с одним членом совета директоров. Этот разговор был до публикации отчета о доходах компании и до заявления Хуанга о его готовности вернуться в компанию, если совет директоров решит, что это «в интересах наших акционеров, наших сотрудников, компании и Америки».
На замену Хуангу рассматривались кандидатуры гендиректора ARM Рене Хааса и гендиректора Marvell Мэтта Мерфи. По словам одного из источников, Хаас обсуждал возможность занять эту должность с некоторыми директорами Nvidia. При этом он сказал, что его беспокоит, как это будет выглядеть на фоне призывов вернуть Хуанга на пост генерального директора.
12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга с поста гендиректора и его выходе из совета директоров. Временным руководителем стала финансовый директор Колетт Кресс. Решение было принято на фоне расследования предполагаемых связей Хуанга с женщиной, которую подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. 16 ноября CNBC со ссылкой на источник заявил, что совет директоров Nvidia не рассматривает возможность возвращения Хуанга на должность гендиректора. Собеседник канала отметил, что на данный момент компания сосредоточила внимание на расследовании в отношении Хуанга: Nvidia наняла для этого юридическую фирму Wachtell Lipton. 17 ноября Хуанг сказал, что готов вернуться на должность главы корпорации, если к нему с такой просьбой обратится совет директоров Nvidia.