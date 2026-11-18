12 ноября Nvidia объявила об отставке Хуанга с поста гендиректора и его выходе из совета директоров. Временным руководителем стала финансовый директор Колетт Кресс. Решение было принято на фоне расследования предполагаемых связей Хуанга с женщиной, которую подозревают в сотрудничестве с китайской разведкой. 16 ноября CNBC со ссылкой на источник заявил, что совет директоров Nvidia не рассматривает возможность возвращения Хуанга на должность гендиректора. Собеседник канала отметил, что на данный момент компания сосредоточила внимание на расследовании в отношении Хуанга: Nvidia наняла для этого юридическую фирму Wachtell Lipton. 17 ноября Хуанг сказал, что готов вернуться на должность главы корпорации, если к нему с такой просьбой обратится совет директоров Nvidia.