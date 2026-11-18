ФАС одобрила присоединение «Ракеты» и IBC Corporate Travel к «Туту»
Сервис путешествий «Туту» приобретает 100% бизнеса платформы для организации командировок «Ракета» и агентства делового туризма IBC Corporate Travel. Об этом компания сообщила «Ведомостям».
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила сделку, завершить которую планируется до конца 2026 г. На базе технологий и инфраструктуры «Ракеты» «Туту» создаст продукт для деловых поездок. Он будет включать авиабилеты более чем в 180 стран, бронирование более 4,6 млн объектов размещения, железнодорожные и автобусные билеты, трансферы, такси, бизнес-залы, аэроэкспресс, визы и страховки.
«Наша стратегия предполагает амбициозный рост бизнеса, и рынок деловых поездок – один из стратегических приоритетов», – заявил генеральный директор «Туту».
Объем российского рынка деловых поездок компания оценивает примерно в 1,2 трлн руб. в год. По данным «Туту», две трети бронирований в этом сегменте сейчас совершаются самостоятельно или через онлайн-агентства.
«Туту» рассчитывает за счет сделки расширить базу корпоративных клиентов и снизить зависимость доходов от сезонности туристического спроса. К 2030 г. компания планирует в несколько раз увеличить свое присутствие на рынке деловых поездок.
27 сентября Ozon Travel привел данные, согласно которым в 2026 г. россияне стали больше ездить в зарубежные командировки: на сегодняшний день число таких поездок выросло почти на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее популярным направлением для бизнеса стал Китай: там количество гостиничных бронирований выросло в 2,7 раза год к году.