27 сентября Ozon Travel привел данные, согласно которым в 2026 г. россияне стали больше ездить в зарубежные командировки: на сегодняшний день число таких поездок выросло почти на 69% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее популярным направлением для бизнеса стал Китай: там количество гостиничных бронирований выросло в 2,7 раза год к году.