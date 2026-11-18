Госдума приняла закон об увеличенной страховой выплате по долгосрочным вкладам
Госдума приняла в третьем чтении закон об увеличении лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам граждан. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе. Нормы должны вступить в силу с 1 января 2027 г.
Поправки вносятся в федеральный закон «О страховании вкладов в банках Российской Федерации». В Госдуме отметили, что в соответствии с документом повышается лимит страхового возмещения по долгосрочным рублевым вкладам и безотзывным сберегательным сертификатам с действующих 1,4 млн до 2 млн руб. С 10 до 30 млн руб. увеличивается страховое покрытие по счетам эскроу, открытым для сделок купли-продажи недвижимости, расчетов по договорам участия в долевом строительстве и по договорам строительного подряда.
По закону, возмещение в размере 100% суммы вклада (но не более 2 млн руб.), будет выплачиваться по двум видам вкладов физлиц. Речь о вкладах на срок более трех лет, по условиям которых при досрочном возврате всей суммы или части по требованию вкладчика проценты выплачиваются по ставке не выше, чем по вкладам до востребования. Второй вид – вклады, удостоверенные безотзывными сберегательными сертификатами. Суммы возмещения в этих случаях будут рассчитываться и выплачиваться отдельно от возмещения по иным вкладам.
«Наша задача – сделать долгосрочные сбережения более привлекательными и лучше защитить деньги граждан. Когда банк привлекает средства на несколько лет, ему проще выдавать долгосрочные кредиты предприятиям – на новое оборудование, расширение производства и другие инвестиционные проекты. Поэтому повышение страхового покрытия важно и для вкладчиков, и для развития экономики», – заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.