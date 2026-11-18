По закону, возмещение в размере 100% суммы вклада (но не более 2 млн руб.), будет выплачиваться по двум видам вкладов физлиц. Речь о вкладах на срок более трех лет, по условиям которых при досрочном возврате всей суммы или части по требованию вкладчика проценты выплачиваются по ставке не выше, чем по вкладам до востребования. Второй вид – вклады, удостоверенные безотзывными сберегательными сертификатами. Суммы возмещения в этих случаях будут рассчитываться и выплачиваться отдельно от возмещения по иным вкладам.