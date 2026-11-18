Леонид Тамбиев покинул пост главного тренера московского ХК «Динамо»
Московский хоккейный клуб «Динамо» расторг контракт с Леонидом Тамбиевым, занимавшим должность главного тренера команды. Об этом сообщили в клубе.
Согласно сообщению ХК, соглашение прекращено по обоюдному согласию сторон.
9 ноября «Динамо» отстранило Тамбиева от его должности. Он был отстранен приказом гендиректора клуба. Исполнение обязанностей главного тренера команды возложено на тренера по защитникам Олега Ореховского. Отстранение произошло вскоре после того, как Тамбиев поругался с болельщиками на матче с «Торпедо» 7 ноября. Матч завершился со счетом 3:4 в пользу «Торпедо». Тогда Тамбиев заявил, что болельщики должны поддерживать команду и тренера, а не «подрывать» авторитет.
«Динамо» назначило Тамбиева на должность главного тренера в апреле, после провального сезона в КХЛ. До этого Тамбиев работал в тренерском штабе СКА, возглавлял «Адмирал». Также был главным тренером в карагандинской «Сарыарке», петербургском «Динамо» и новокузнецком «Металлурге».
После 29 проведенных матчей «Динамо» набрало 31 очко и занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. Следующую игру команда проведет 22 ноября на домашнем льду против ЦСКА.