9 ноября «Динамо» отстранило Тамбиева от его должности. Он был отстранен приказом гендиректора клуба. Исполнение обязанностей главного тренера команды возложено на тренера по защитникам Олега Ореховского. Отстранение произошло вскоре после того, как Тамбиев поругался с болельщиками на матче с «Торпедо» 7 ноября. Матч завершился со счетом 3:4 в пользу «Торпедо». Тогда Тамбиев заявил, что болельщики должны поддерживать команду и тренера, а не «подрывать» авторитет.