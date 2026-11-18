Ушаков: Россия приветствует любую помощь сторонников гуманитарных акций
Россия приветствует содействие любых сторонников в проведении гуманитарных акций, аналогичных операции в Алешках Херсонской области. Об этом ИС «Вести» сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Помощь любых сторонников проведения <...> гуманитарной акции будет приветствоваться», – подчеркнул Ушаков.
Помощник российского лидера напомнил, что президент РФ Владимир Путин предложил провести гуманитарную акцию в Константиновке в ДНР, но не раскрыл, будет ли обсуждаться этот вопрос с главой Белого дома Дональдом Трампом в ходе двухсторонней встречи на АТЭС. Также Ушаков отметил, что Россия выразила слова благодарности первой леди США Мелании Трамп за содействие в организации гуммиссии в Алешках.
12 ноября Путин предложил организовать гуманитарную миссию для Константиновки по примеру операции, проведенной в Алешках, которая проводилась с 27 октября по 1 ноября при посредничестве Мелании Трамп. Россия и Украина договорились о временном прекращении огня для доставки помощи и добровольной эвакуации населения.
Российский лидер прибыл в Шэньчжэнь на саммит АТЭС 18 ноября в 2:00 по местному времени. В течение двух дней, пока будет длиться саммит, Путин проведет серию двусторонних встреч, а также примет участие в трехсторонней встрече с Си Цзиньпином и Трампом.