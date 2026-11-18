Помощник российского лидера напомнил, что президент РФ Владимир Путин предложил провести гуманитарную акцию в Константиновке в ДНР, но не раскрыл, будет ли обсуждаться этот вопрос с главой Белого дома Дональдом Трампом в ходе двухсторонней встречи на АТЭС. Также Ушаков отметил, что Россия выразила слова благодарности первой леди США Мелании Трамп за содействие в организации гуммиссии в Алешках.