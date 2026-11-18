«В принципе, мы в этом году были как никогда близки к достижению цели... Даже несмотря на историю с НДС, которая носила проинфляционный характер, даже несмотря на более мягкую бюджетную политику, которая в этом году проводилась, мы были близки к достижению цели», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).