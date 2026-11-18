ЦБ раскрыл, что помешало достичь таргета по инфляции в 2026 году
Инфляция в России уже в 2026 г. могла бы достичь цели «вблизи 4%», если бы не ситуация на топливном рынке. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
«В принципе, мы в этом году были как никогда близки к достижению цели... Даже несмотря на историю с НДС, которая носила проинфляционный характер, даже несмотря на более мягкую бюджетную политику, которая в этом году проводилась, мы были близки к достижению цели», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Тремасова, повышение цен на бензин вызвало вторичные эффекты, как рост инфляционных ожиданий населения и повышение цен на товары и услуги. Сейчас ситуация на топливном рынке стабилизировалась, добавил советник главы ЦБ. Банк России ожидает, что она такой останется и в следующем году.
В материалах регулятора говорится, что годовая инфляция в России в октябре, по оценке на основе недельных данных, сложилась вблизи 7%. Текущий рост цен с поправкой на сезонность в III квартале 2026 г. в среднем составил 8% в пересчете на год после 4,8% во II квартале.
23 октября ЦБ сообщал, что годовая инфляция в России по итогам 2026 г. составит 7,1–7,6%. Банк России также повысил прогноз по росту потребительских цен с прежних 6–7%.