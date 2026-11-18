Что Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и Трампа на саммите АТЭСПрезиденты могут пообщаться несколько раз
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут провести несколько встреч на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит 18–19 ноября в китайском Шэньчжэне.
«Встреча будет. И причем считаю, что наш президент и президент Соединенных Штатов несколько раз пообщаются в ходе работы на АТЭС», – заявил Ушаков. По его словам, переговоры пройдут в ограниченном составе, без больших делегаций.
При этом формат встречи не повлияет на ее содержание. Ушаков подчеркнул, что Путин и Трамп проведут полноценный разговор независимо от места и условий общения. «Лидеры встретятся друг с другом, у них будет, поверьте мне, полноценный разговор, независимо от того, будут ли они сидеть в креслах, на стульях, на табуретках или будут просто разговаривать стоя и глядя в глаза друг другу», – заявил он.
Помощник президента отметил, что у глав государств накопилось множество вопросов для обсуждения. «Там масса вопросов, которые предстоит обсудить», – отметил он. В повестку переговоров входят урегулирование конфликта на Украине, американские предложения и российские инициативы. Еще 16 ноября Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовывают время и формат отдельной встречи президентов.
18 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и Трамп увидятся на торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина. Мероприятие пройдет в честь лидеров экономик АТЭС.
На 19 ноября запланированы трехсторонние переговоры Путина, Трампа и Си Цзиньпина. Они должны начаться в 14:30 по местному времени. По словам Ушакова, стороны прорабатывают повестку встречи и текст совместного заявления.