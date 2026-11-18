При этом формат встречи не повлияет на ее содержание. Ушаков подчеркнул, что Путин и Трамп проведут полноценный разговор независимо от места и условий общения. «Лидеры встретятся друг с другом, у них будет, поверьте мне, полноценный разговор, независимо от того, будут ли они сидеть в креслах, на стульях, на табуретках или будут просто разговаривать стоя и глядя в глаза друг другу», – заявил он.