16 ноября Ушаков говорил, что Москва и Вашингтон согласовывают время и формат отдельной встречи Путина и Трампа. Он не исключил краткого разговора лидеров «на ногах». По словам Ушакова, стороны намерены обсудить урегулирование конфликта на Украине, американские предложения и российские инициативы. В тот же день американский лидер заявил о намерении встретиться с российским президентом.