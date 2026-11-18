Песков допустил встречу Путина и Трампа «на ногах» на саммите АТЭС
Время возможной встречи президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом пока не согласовано. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
По его словам, лидеры, вероятнее всего, будут искать возможность провести переговоры в формате короткого общения «на ногах» на полях саммита АТЭС.
До этого Песков сообщил, что Путин и Трамп увидятся на торжественном приеме от имени председателя КНР Си Цзиньпина. Мероприятие пройдет в честь лидеров экономик АТЭС.
Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что у Путина и Трампа состоится полноценный разговор, вне зависимости от формата встречи. По его словам, переговоры пройдут в ограниченном составе, без больших делегаций. Помощник президента отметил, что у глав государств накопилось множество вопросов для обсуждения. В повестку переговоров входят урегулирование конфликта на Украине, американские предложения и российские инициативы.
16 ноября Ушаков говорил, что Москва и Вашингтон согласовывают время и формат отдельной встречи Путина и Трампа. Он не исключил краткого разговора лидеров «на ногах». По словам Ушакова, стороны намерены обсудить урегулирование конфликта на Украине, американские предложения и российские инициативы. В тот же день американский лидер заявил о намерении встретиться с российским президентом.