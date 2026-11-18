«Росатом» готовит соглашения с КНР по реакторам ВВЭР и новым АЭС
«Росатом» работает над новым пакетом договоренностей с Китаем, в который войдут проекты строительства реакторов ВВЭР и создание АЭС четвертого поколения. Об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
«Очень надеюсь, что в следующем году мы получим уже такие конкретные межправительственные договоренности на этот счет», – отметил Лихачев (цитата по ТАСС).
Глава госкорпорации дополнил, что еще одним направлением сотрудничества станет развитие технологий замыкания ядерного топливного цикла. Речь идет о переработке отработавшего ядерного топлива и его повторном использовании. В дорожные карты сотрудничества также включена разработка реакторов на быстрых нейтронах.
11 ноября SCMP писал, что Россия, США и Китай ведут переговоры по теме использования ИИ в ядерной сфере. Издание указывает, что переговоры могут привести к принятию обязательств по контролю над ИИ в ядерных арсеналах в рамках более широкой повестки по глобальному управлению.
21 октября Лихачев заявил, что Россия наращивает традиционное сотрудничество с Китаем в сфере ядерного топливного цикла, обеспечивая стране мировое лидерство по объему атомной генерации. Он подчеркнул, что планируется продолжить серийное строительство блоков российского дизайна для КНР, где ключевым инновационным направлением станет создание четвертого поколения реактора на быстрых нейтронах.