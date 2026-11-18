11 ноября SCMP писал, что Россия, США и Китай ведут переговоры по теме использования ИИ в ядерной сфере. Издание указывает, что переговоры могут привести к принятию обязательств по контролю над ИИ в ядерных арсеналах в рамках более широкой повестки по глобальному управлению.