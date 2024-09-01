Кабмин выделит почти 2 млрд рублей на работу ПВР для жителей Курской области
Правительство России выделит из резервного фонда порядка 1,9 млрд руб. на финансирование развертывания и содержания пунктов временного размещения (ПВР) и питания для эвакуируемых жителей Курской области. Решение об этом опубликовано на сайте кабмина.
Правительство рассмотрело вопрос о выделении МЧС бюджетных ассигнований на заседании 29 августа. 1,943 млрд руб. направят на «финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области», говорится в решении.
Другими решениями правительство одобрило выделение средств на выплаты гражданам в связи с утратой имущества, оснащение государственных медицинских организаций региона необходимыми изделиями и др. 29 августа в кабмине сообщили, что на поддержку жителей Курской области из резервного фонда дополнительно выделили 15,5 млрд руб.
6 августа ВСУ проникли в Курскую область, где по настоящий день ведут бои с российскими войсками. В регионе ввели режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. На фоне боевых действий куряне стали эвакуироваться. 22 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из зоны ЧС уже выехали 133 190 человек.