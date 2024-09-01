Кабмин выделит почти 2 млрд рублей на работу ПВР для жителей Курской области

6 августа ВСУ проникли в Курскую область, где по настоящий день ведут бои с российскими войсками. В регионе ввели режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. На фоне боевых действий куряне стали эвакуироваться. 22 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из зоны ЧС уже выехали 133 190 человек.