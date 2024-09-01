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Кабмин выделит почти 2 млрд рублей на работу ПВР для жителей Курской области

Ведомости

Правительство России выделит из резервного фонда порядка 1,9 млрд руб. на финансирование развертывания и содержания пунктов временного размещения (ПВР) и питания для эвакуируемых жителей Курской области. Решение об этом опубликовано на сайте кабмина.

Правительство рассмотрело вопрос о выделении МЧС бюджетных ассигнований на заседании 29 августа. 1,943 млрд руб. направят на «финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки вооруженных сил Украины на территорию Курской области», говорится в решении.

Другими решениями правительство одобрило выделение средств на выплаты гражданам в связи с утратой имущества, оснащение государственных медицинских организаций региона необходимыми изделиями и др. 29 августа в кабмине сообщили, что на поддержку жителей Курской области из резервного фонда дополнительно выделили 15,5 млрд руб. 

6 августа ВСУ проникли в Курскую область, где по настоящий день ведут бои с российскими войсками. В регионе ввели режимы контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. На фоне боевых действий куряне стали эвакуироваться. 22 августа врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что из зоны ЧС уже выехали 133 190 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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