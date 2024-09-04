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Песков: решения об ударах зимой по энергообъектам Украины будут за Минобороны

Ведомости

Решения об ударах по энергетическим объектам Украины зимой будет принимать Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Я не могу сказать, как будет зимой. Это зависит от потребностей наших военных. Они будут принимать решения», – сказал он, отвечая на вопрос о том, сохраняются ли планы РФ отказаться от возможных ударов по энергообъектам Украины зимой на фоне вторжения ВСУ в Курскую область.

Песков отметил, что энергетические объекты иногда имеют как косвенное, так и прямое отношение к военному потенциалу Украины. В связи с этим российские военные «делают все необходимое» для успешного продолжения спецоперации.

В апреле этого года президента РФ Владимир Путин заявил, что по гуманитарным соображениям Вооруженные силы (ВС) РФ не наносили удары по энергетическим объектам Украины в зимний период. Россия не хотела оставить без электричества социальные учреждения. Однако после серии ударов по российским энергообъектам Москва была вынуждена ответить, добавил он.

В Минобороны неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктурой. Путин объяснял, что такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию украинского военно-промышленного комплекса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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