Песков: решения об ударах зимой по энергообъектам Украины будут за Минобороны

«Я не могу сказать, как будет зимой. Это зависит от потребностей наших военных. Они будут принимать решения», – сказал он, отвечая на вопрос о том, сохраняются ли планы РФ отказаться от возможных ударов по энергообъектам Украины зимой на фоне вторжения ВСУ в Курскую область.