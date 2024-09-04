Песков: решения об ударах зимой по энергообъектам Украины будут за Минобороны
Решения об ударах по энергетическим объектам Украины зимой будет принимать Минобороны РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Я не могу сказать, как будет зимой. Это зависит от потребностей наших военных. Они будут принимать решения», – сказал он, отвечая на вопрос о том, сохраняются ли планы РФ отказаться от возможных ударов по энергообъектам Украины зимой на фоне вторжения ВСУ в Курскую область.
Песков отметил, что энергетические объекты иногда имеют как косвенное, так и прямое отношение к военному потенциалу Украины. В связи с этим российские военные «делают все необходимое» для успешного продолжения спецоперации.
В апреле этого года президента РФ Владимир Путин заявил, что по гуманитарным соображениям Вооруженные силы (ВС) РФ не наносили удары по энергетическим объектам Украины в зимний период. Россия не хотела оставить без электричества социальные учреждения. Однако после серии ударов по российским энергообъектам Москва была вынуждена ответить, добавил он.
В Минобороны неоднократно подчеркивали, что российские военные наносят удары только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктурой. Путин объяснял, что такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию украинского военно-промышленного комплекса.