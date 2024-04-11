Путин: Россия вынуждена отвечать на удары ВСУ по российским энергообъектам
Вооруженные силы России вынуждены отвечать на удары Украины по российским энергетическим объектам, в зимний период от этого воздерживались. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«К сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам мы вынуждены отвечать», – заявил Путин.
Глава российского государства добавил, что такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию украинского военно-промышленного комплекса.
Ранее 11 апреля Минобороны России сообщило, что войска нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины в ответ на попытки атаковать российские энергетические объекты. Удары были нанесены при помощи высокоточного оружия.
До этого неоднократно сообщалось от прилетах украинских беспилотников по российским НПЗ, в результате которых некоторые установки были повреждены.