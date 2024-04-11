Путин: Россия вынуждена отвечать на удары ВСУ по российским энергообъектам

«К сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам мы вынуждены отвечать», – заявил Путин.