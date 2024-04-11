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Путин: Россия вынуждена отвечать на удары ВСУ по российским энергообъектам

Ведомости

Вооруженные силы России вынуждены отвечать на удары Украины по российским энергетическим объектам, в зимний период от этого воздерживались. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с его белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«К сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть, мы, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов, не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам мы вынуждены отвечать», – заявил Путин.

Глава российского государства добавил, что такие удары являются частью стратегии по демилитаризации Украины, поскольку они ведут к обесточиванию украинского военно-промышленного комплекса.

Ранее 11 апреля Минобороны России сообщило, что войска нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины в ответ на попытки атаковать российские энергетические объекты. Удары были нанесены при помощи высокоточного оружия.

До этого неоднократно сообщалось от прилетах украинских беспилотников по российским НПЗ, в результате которых некоторые установки были повреждены.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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