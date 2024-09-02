Российские войска нанесли групповой удар по объектам ОПК Украины
Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам энергетики и оборонно-промышленного комплекса Украины, сообщила пресс-служба Минобороны.
Для ударов по инфраструктуре ВС РФ использовали высокоточное оружие большой дальности и ударные беспилотники. Они атаковали объекты, которые производят и ремонтируют авиатехнику и ракетное вооружение. Вооруженные силы также нанесли удары по местам сборки и хранения беспилотников, пунктам временной дислокации формирований и иностранных наемников.
26 августа ВС РФ также нанесли по территории Украины массированный удар с помощью высокоточного оружия большой дальности, авиации и беспилотников. Они поразили, в том числе, газокомпрессорные станции в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях.
Спецоперация началась 24 февраля 2022 г. Президент России Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. эти территории вошли в состав России.