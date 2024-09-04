Журналисты ABC сделали репортаж из Курской области
Журналисты австралийской службы новостей ABC News пересекли российскую границу и сделали репортаж из Курской области, которая частично находится под контролем украинских военных.
Корреспонденты ABC вряд ли смогут вернуться в Россию после этой поездки, отмечают авторы материала. Они напомнили, что за подобные репортажи Россия обвинила других западных журналистов в незаконном пересечении границы. В частности, 17 августа ФСБ возбудила дело против посетивших город Суджа журналистов из Италии Стефани Баттистини и Симона Трайни.
Представители ABC также посетили Суджу. Центр города опустел, а местная школа здесь служит местом для размещения тех, кто не смог эвакуироваться после прихода ВСУ, говорится в материале. Журналисты поговорили с несколькими людьми, но большинство жителей не заметили их присутствия или не могли «сказать ни слова», пишет ABC.
В августе посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения в регион журналистов, сообщало российское дипведомство. Там отметили, что итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории РФ «для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима». В прошлом месяце в Курскую область также проник журналист американского Daily Beast Том Матч.
Вооруженные силы России ведут бои с ВСУ в Курской области с 6 августа после вторжения противника в регион. В области действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. 22 августа власти региона сообщили, что зону ЧС покинули 133 190 человек. 3 сентября МЧС сообщило, что 10 000 жителей региона, включая более 2700 детей, находятся в пунктах временного размещения (ПВР).