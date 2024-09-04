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Журналисты ABC сделали репортаж из Курской области

Ведомости

Журналисты австралийской службы новостей ABC News пересекли российскую границу и сделали репортаж из Курской области, которая частично находится под контролем украинских военных.

Корреспонденты ABC вряд ли смогут вернуться в Россию после этой поездки, отмечают авторы материала. Они напомнили, что за подобные репортажи Россия обвинила других западных журналистов в незаконном пересечении границы. В частности, 17 августа ФСБ возбудила дело против посетивших город Суджа журналистов из Италии Стефани Баттистини и Симона Трайни.

Представители ABC также посетили Суджу. Центр города опустел, а местная школа здесь служит местом для размещения тех, кто не смог эвакуироваться после прихода ВСУ, говорится в материале. Журналисты поговорили с несколькими людьми, но большинство жителей не заметили их присутствия или не могли «сказать ни слова», пишет ABC.

В августе посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения в регион журналистов, сообщало российское дипведомство. Там отметили, что итальянские корреспонденты использовали свое пребывание на территории РФ «для обеления пропагандистской поддержки преступлений киевского режима». В прошлом месяце в Курскую область также проник журналист американского Daily Beast Том Матч.

Вооруженные силы России ведут бои с ВСУ в Курской области с 6 августа после вторжения противника в регион. В области действует режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера. 22 августа власти региона сообщили, что зону ЧС покинули 133 190 человек. 3 сентября МЧС сообщило, что 10 000 жителей региона, включая более 2700 детей, находятся в пунктах временного размещения (ПВР).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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