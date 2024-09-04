Журналисты ABC сделали репортаж из Курской области

Представители ABC также посетили Суджу. Центр города опустел, а местная школа здесь служит местом для размещения тех, кто не смог эвакуироваться после прихода ВСУ, говорится в материале. Журналисты поговорили с несколькими людьми, но большинство жителей не заметили их присутствия или не могли «сказать ни слова», пишет ABC.