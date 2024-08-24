Еще один американский журналист незаконно проник в Курскую область для репортажа
Журналист американского Daily Beast Том Матч проник в Курскую область, его репортаж из Суджи опубликован на сайте издания.
По словам Матча, он прибыл в Курскую область на бронированной машине в сопровождении украинских военных. Журналист также сообщил, что менее двух месяцев назад ему «бессрочно» запретили въезд в Россию после написания серии статей, «в том числе многих для Daily Beast». В материале он рассказывает о якобы обстановке в городе, беседах с военными вооруженных сил Украины (ВСУ) и местным жителем.
23 августа сообщалось, что Суджу посетил корреспондент немецкой медиакорпорации Deutsche Welle (DW, признана иноагентом в России) Ник Коннолли – также в сопровождении военных ВСУ. Днем ранее ФСБ России возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, незаконно пересекших границу России в Курской области.
20 августа МИД России вызвал временную поверенную в делах США в России Стефани Холмс. Ей был заявлен протест из-за действий американских журналистов, проникших в Курскую область для освещения преступлений ВСУ. В МИДе подчеркнули, что такие действия, идущие вразрез с утверждениями администрации президента США Джо Байдена о своей непричастности к нападению украинских войск на Россию, доказывают вовлеченность Вашингтона в конфликт.
18 августа The Washington Post писала, что журналисты американской газеты Шивон О'Грейди, Татьяна Бурьянова и фотограф Эд Рам посещали Суджу в сопровождении военнослужащих ВСУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что правоохранители уже изучают данные о журналистах в Судже.
Двумя днями ранее репортаж из Суджи сделали итальянские корреспонденты RAI. Материал был подготовлен при содействии украинской стороны. В тот же день посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения журналистов в регион. ФСБ России возбудила уголовное дело против итальянских корреспондентов о незаконном пересечении госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ).