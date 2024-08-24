Еще один американский журналист незаконно проник в Курскую область для репортажа

По словам Матча, он прибыл в Курскую область на бронированной машине в сопровождении украинских военных. Журналист также сообщил, что менее двух месяцев назад ему «бессрочно» запретили въезд в Россию после написания серии статей, «в том числе многих для Daily Beast». В материале он рассказывает о якобы обстановке в городе, беседах с военными вооруженных сил Украины (ВСУ) и местным жителем.