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МИД выразил протест временной поверенной США из-за журналистов в Судже

Присутствие наемников также доказывает вовлеченность США в конфликт, уверены дипломаты
Ведомости

Временная поверенная в делах США в России Стефани Холмс вызвана в МИД РФ, ей заявлен протест в связи с действиями американских журналистов, проникших в Курскую область для освещения преступлений вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба российского дипведомства.

«Холмс был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ во вторжении на территорию РФ», – сказано в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия, идущие вразрез с утверждениями администрации президента США Джо Байдена о своей непричастности к нападению украинских войск на Россию, доказывают вовлеченность Вашингтона в конфликт.

Отмечается, что российские ведомства проведут следственные действия для привлечения к ответственности причастных к преступлениям. В МИДе подчеркнули, что все иностранные наемники, нелегально пересекающие границу России, автоматически становятся законной военной целью для Вооруженных Сил (ВС) РФ.

18 августа The Washington Post опубликовала материал, в котором утверждается, что журналисты американской газеты Шивон О'Грейди, Татьяна Бурьянова и фотограф Эд Рам посещали Суджу в сопровождении военнослужащих ВСУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что правоохранители уже изучают данные о журналистах в Судже.

16 августа репортаж из Суджи сделали итальянские корреспонденты RAI. В сюжете они показали в том числе подбитую технику возле границы и взяли интервью у местных жителей. Репортаж был сделан при содействии украинской стороны. В тот же день посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения журналистов в регион.

На следующий день ФСБ России возбудила уголовное дело против итальянских корреспондентов о незаконном пересечении госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Им грозит до пяти лет лишения свободы. Известно, что журналисты уже вернулись в Италию.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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