МИД выразил протест временной поверенной США из-за журналистов в Судже

МИД выразил протест временной поверенной США из-за журналистов в СуджеПрисутствие наемников также доказывает вовлеченность США в конфликт, уверены дипломаты
Временная поверенная в делах США в России Стефани Холмс вызвана в МИД РФ, ей заявлен протест в связи с действиями американских журналистов, проникших в Курскую область для освещения преступлений вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба российского дипведомства.
«Холмс был заявлен решительный протест в связи с провокационными действиями американских репортеров, незаконно проникших в Курскую область для пропагандистского освещения преступлений киевского режима, а также появившимися свидетельствами участия американской ЧВК на стороне ВСУ во вторжении на территорию РФ», – сказано в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что такие действия, идущие вразрез с утверждениями администрации президента США Джо Байдена о своей непричастности к нападению украинских войск на Россию, доказывают вовлеченность Вашингтона в конфликт.
Отмечается, что российские ведомства проведут следственные действия для привлечения к ответственности причастных к преступлениям. В МИДе подчеркнули, что все иностранные наемники, нелегально пересекающие границу России, автоматически становятся законной военной целью для Вооруженных Сил (ВС) РФ.
18 августа The Washington Post опубликовала материал, в котором утверждается, что журналисты американской газеты Шивон О'Грейди, Татьяна Бурьянова и фотограф Эд Рам посещали Суджу в сопровождении военнослужащих ВСУ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что правоохранители уже изучают данные о журналистах в Судже.
16 августа репортаж из Суджи сделали итальянские корреспонденты RAI. В сюжете они показали в том числе подбитую технику возле границы и взяли интервью у местных жителей. Репортаж был сделан при содействии украинской стороны. В тот же день посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения журналистов в регион.
На следующий день ФСБ России возбудила уголовное дело против итальянских корреспондентов о незаконном пересечении госграницы РФ (ч. 3 ст. 322 УК РФ). Им грозит до пяти лет лишения свободы. Известно, что журналисты уже вернулись в Италию.