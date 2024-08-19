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Захарова пообещала последствия пересекающим границу Курской области журналистам

Ведомости

К пересекающим границу России в Курской области иностранным журналистам будут применяться меры, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В отношении целого ряда таких представителей иностранных СМИ уже заведены уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации. Все подобные инциденты тщательно фиксируются, и к нарушителям будут применяться соответствующие меры», – сказала она в интервью газете «Взгляд».

По ее словам, «с точки зрения журналистики квалифицировать этих псевдорепортеров можно только как предателей профессии, опустившихся до непосредственного участия в фабрикации и распространении укронацистской пропаганды».

Захарова заявила, что материалы западных журналистов с военнопленными и местными жителями являются постановочными и были сняты «под дулами автоматов бандеровцев». «Основная задача высадившегося на оккупированных российских землях медийного “десанта” – выгораживание преступного киевского режима, сокрытие совершаемых им преступлений против гражданского населения», – добавила она.

После захода ВСУ в Курскую область 6 августа российский регион посетили ряд журналистов западных изданий и телеканалов. Одними из первых репортаж из курской Суджи выпустили репортеры итальянского телеканала RAI Стефания Баттистини и Симон Трайни. В сюжете они показали в том числе подбитую технику возле границы и взяли интервью у местных жителей. Позже они были отозваны назад в Италию.

16 августа посол Италии в Москве Чечилия Пиччони была вызвана в МИД РФ, где ей выразили протест из-за незаконного проникновения журналистов в регион. Пиччони заявила, что власти не отвечают за действия журналистов.

18 августа The Washington Post опубликовала материал, в котором утверждается, что журналисты газеты Шивон О'Грейди, Татьяна Бурьянова и фотограф Эд Рам посещали Суджу в сопровождении военнослужащих ВСУ. Захарова сообщила, что правоохранители уже изучают данные об американских журналистах в Судже.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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