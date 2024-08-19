Захарова пообещала последствия пересекающим границу Курской области журналистам

После захода ВСУ в Курскую область 6 августа российский регион посетили ряд журналистов западных изданий и телеканалов. Одними из первых репортаж из курской Суджи выпустили репортеры итальянского телеканала RAI Стефания Баттистини и Симон Трайни. В сюжете они показали в том числе подбитую технику возле границы и взяли интервью у местных жителей. Позже они были отозваны назад в Италию.