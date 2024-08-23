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Корреспондент Deutsche Welle в сопровождении ВСУ посетил Суджу

Ведомости

Корреспондент немецкой медиакорпорации Deutsche Welle (DW, признана иноагентом в России) Ник Коннолли посещал курский город Суджа в сопровождении военных вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из опубликованного материала издания.

Журналист провел в Судже несколько часов. Он поговорил с местными жителями, которые сообщили об отсутствии в городе электричества, воды и телефонной связи.

22 августа ФСБ России возбудила уголовные дела против американского журналиста CNN Ника Уолша и украинских корреспондентов Hromadske Олеси Боровик и Дианы Буцко, незаконно пересекших границу России в Курской области, по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы РФ), им грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

До этого российская спецслужба возбудила уголовное дело по той же статье против итальянских журналистов Стефани Баттистини и Симона Трайни, снявших репортаж из Суджи 16 августа. Корреспонденты RAI были одними из первых западных журналистов, которые посетили Курскую область после захода ВСУ 6 августа, позже они были отозваны назад в Италию.

Бои в Курской области продолжаются уже более двух недель. 6 августа ВСУ вторглись на территорию региона. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции, в первых двух регионах также действует режим ЧС федерального характера. По последним данным, из приграничных районов Курской области вывезены 115 000 человек. Врио главы региона Алексей Смирнов сообщал, что территорию в общей сложности покинули 133 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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