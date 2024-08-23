Корреспондент Deutsche Welle в сопровождении ВСУ посетил Суджу

До этого российская спецслужба возбудила уголовное дело по той же статье против итальянских журналистов Стефани Баттистини и Симона Трайни, снявших репортаж из Суджи 16 августа. Корреспонденты RAI были одними из первых западных журналистов, которые посетили Курскую область после захода ВСУ 6 августа, позже они были отозваны назад в Италию.