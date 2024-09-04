В Курскую область поставили дополнительные комплексы разведки и наблюдения
В Курскую область поставлены дополнительные комплексы разведки и наблюдения, сообщает пресс-служба Минобороны России. Всего от региона поступило 45 запросов, из которых решены 37.
Координационный совет Минобороны России по вопросам военной безопасности приграничных территорий также продолжает принимать запросы от Белгородской и Брянской областей. От оперштаба Белгородской области поступило 27 запросов, 18 из которых решены. От Брянской области новых запросов не поступало, все предыдущие 11 решены.
По поставкам вооружения, военной и специальной техники выполнено 79 мероприятий. Согласно сообщению Минобороны, оперативная группа отрабатывает вопросы в суточный срок, а в случае если их невозможно решить, срочно докладывает министру обороны Андрею Белоусову.
Бои в Курской области продолжаются почти месяц. В регионе, а также в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, в Курской и Белгородской областях – режим ЧС федерального характера. По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 9300 военнослужащих.