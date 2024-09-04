В Курскую область поставили дополнительные комплексы разведки и наблюдения

Бои в Курской области продолжаются почти месяц. В регионе, а также в соседних Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, в Курской и Белгородской областях – режим ЧС федерального характера. По последним данным Минобороны, всего за время боевых действий на Курском направлении вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 9300 военнослужащих.