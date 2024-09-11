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Песков: звонок Байдена Путину не помог бы урегулировать ситуацию вокруг Украины

Ведомости

Возможный звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину никак не помог бы поставить точку в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такой звонок не мог бы поставить точку никак. Мы неоднократно говорили, что точку почти во многом может поставить отказ США от своей политики использования Украины как расходный материал в попытке подавлять все, что связано с Российской Федерацией. Отказ от такой позиции действительно во многом может поставить точку», – сказал он.

Таким образом Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, который во время дебатов обвинил Байдена в отказе от контактов с российским президентом. Рассказывая о своем плане по урегулированию конфликта на Украине в короткие сроки, Трамп отметил, что Путин и украинский президенты Владимир Зеленский уважают его, а Байдена нет.

«За что бы они его уважали? Почему? По какой причине? Он даже не звонил Путину за эти два года, ни с кем не говорил [об урегулировании конфликта на Украине]», – сказал экс-президент США.

5 сентября на пленарном заседании ВЭФ-2024 Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной на основе согласованных в Стамбуле документов. 14 июня он предложил начать переговоры при условии, что Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признает их российскими, а также откажется от планов по вступлению в НАТО. Киев, США и НАТО инициативу отвергли.

После вторжения ВСУ 6 августа на территорию Курской области пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркивал, что Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока ВСУ находятся на российской территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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