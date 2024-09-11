Песков: звонок Байдена Путину не помог бы урегулировать ситуацию вокруг Украины

«Такой звонок не мог бы поставить точку никак. Мы неоднократно говорили, что точку почти во многом может поставить отказ США от своей политики использования Украины как расходный материал в попытке подавлять все, что связано с Российской Федерацией. Отказ от такой позиции действительно во многом может поставить точку», – сказал он.