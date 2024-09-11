Песков: звонок Байдена Путину не помог бы урегулировать ситуацию вокруг Украины
Возможный звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину никак не помог бы поставить точку в ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Такой звонок не мог бы поставить точку никак. Мы неоднократно говорили, что точку почти во многом может поставить отказ США от своей политики использования Украины как расходный материал в попытке подавлять все, что связано с Российской Федерацией. Отказ от такой позиции действительно во многом может поставить точку», – сказал он.
Таким образом Песков прокомментировал слова кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, который во время дебатов обвинил Байдена в отказе от контактов с российским президентом. Рассказывая о своем плане по урегулированию конфликта на Украине в короткие сроки, Трамп отметил, что Путин и украинский президенты Владимир Зеленский уважают его, а Байдена нет.
«За что бы они его уважали? Почему? По какой причине? Он даже не звонил Путину за эти два года, ни с кем не говорил [об урегулировании конфликта на Украине]», – сказал экс-президент США.
5 сентября на пленарном заседании ВЭФ-2024 Путин подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной на основе согласованных в Стамбуле документов. 14 июня он предложил начать переговоры при условии, что Украина выведет войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признает их российскими, а также откажется от планов по вступлению в НАТО. Киев, США и НАТО инициативу отвергли.
После вторжения ВСУ 6 августа на территорию Курской области пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тема переговоров с Украиной потеряла актуальность. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу подчеркивал, что Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока ВСУ находятся на российской территории.