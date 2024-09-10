Шойгу исключил переговоры с Киевом до выхода ВСУ с территории РФ

«Стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции, это не что иное, как такой верхний уровень терроризма. <...> До тех пор пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, в этих переговорах с ними речи вести не будем», – заявил секретарь Совбеза.