Шойгу исключил переговоры с Киевом до выхода ВСУ с территории РФ
Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока ВСУ находятся на российской территории. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».
По словам Шойгу, российская сторона не намерена вести переговоры с террористами – а именно таковыми является ВСУ, учитывая угрозу Курской АЭС.
«Стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции, это не что иное, как такой верхний уровень терроризма. <...> До тех пор пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, в этих переговорах с ними речи вести не будем», – заявил секретарь Совбеза.
Бои в Курской области ведутся больше месяца – с 6 августа, когда в регион вторглась украинская армия. В этом субъекте РФ действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По данным Минобороны России, потери ВСУ превысили 11 400 военнослужащих.