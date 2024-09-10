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Шойгу исключил переговоры с Киевом до выхода ВСУ с территории РФ

Ведомости

Россия не будет вести переговоры с Украиной, пока ВСУ находятся на российской территории. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Шойгу, российская сторона не намерена вести переговоры с террористами – а именно таковыми является ВСУ, учитывая угрозу Курской АЭС.

«Стремление осуществить ядерный террор в отношении Курской атомной станции, это не что иное, как такой верхний уровень терроризма. <...> До тех пор пока мы не выкинем их с нашей территории, мы, естественно, в этих переговорах с ними речи вести не будем», – заявил секретарь Совбеза.

Бои в Курской области ведутся больше месяца – с 6 августа, когда в регион вторглась украинская армия. В этом субъекте РФ действуют режим контртеррористической операции и режим чрезвычайной ситуации федерального характера. По данным Минобороны России, потери ВСУ превысили 11 400 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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