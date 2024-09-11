Алаудинов: ВС РФ освободили около десяти населенных пунктов в Курской области
Российские военнослужащие освободили около десяти населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщил замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
«ВСУ выбиты почти из десятка поселков. <...> Во всех поселках продолжается зачистка и закрепление, после которых Минобороны уже объявит об их полном освобождении», – написал он в своем Telegram-канале.
По словам Алаудинова, ВС РФ «выбили» ВСУ из населенных пунктов Снагость, Вишневка, 10-е Октября, Комаровка и Шептуховка. Среди других населенных пунктов, которые почти покинули украинские военнослужащие, – Апанасовка, Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово.
В Курской области уже больше месяца продолжаются бои ВС РФ и ВСУ. С тех пор Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении техники и живой силы ВСУ в регионе. В Курской, Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. В первых двух регионах также объявлен режим ЧС федерального характера.