Бои ВС РФ и вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области ведутся больше месяца. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. 11 сентября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские военные освободили около 10 курских сел. В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что истинный смысл «курской авантюры» ВСУ заключается в попытке уничтожить мобилизованных украинцев.