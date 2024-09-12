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Лавров: ВС России уверенно выжимают украинские войска из Курской области

Ведомости

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России уверенно выжимают украинские войска из Курской области, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на посольском «круглом столе» по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.

По словам главы российского МИДа, с каждым днем возрастает количество целенаправленных атак украинской армии на гражданские объекты. Лавров также упомянул расстрелы мирных граждан.

«Все это мы можем наблюдать, в том числе, и в рамках вторжения украинских вооруженных сил с террористическими целями в Курскую область, откуда их сейчас уверенно выжимают и выжмут, никаких сомнений быть не может», – подчеркнул министр.

Лавров добавил, что больше года продолжаются террористические атаки на гражданскую инфраструктуру и мирных граждан в Белгородской и Брянской областях. Кроме того, фиксируются периодические запуски ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по другим приграничным районам РФ. Министр напомнил, что именно Запад снабжает Украину наступательным оружием, используемым в терактах киевского режима.

Бои ВС РФ и вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области ведутся больше месяца. В Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции, а в первых двух регионах также введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера. 11 сентября замначальника Главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что российские военные освободили около 10 курских сел. В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что истинный смысл «курской авантюры» ВСУ заключается в попытке уничтожить мобилизованных украинцев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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