Премьер Дании призвала отказаться от ограничений на удары вглубь России
Западные страны должны перестать медлить с оказанием помощи Украине и снять ограничения на удары поставляемым оружием для ударов вглубь России. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Bloomberg.
«Я предлагаю прекратить дискуссию о красных линиях», – подчеркнула Фредериксен.
По ее мнению, красные линии были пресечены с началом спецоперации на Украине. Премьер считает, что снятие ограничений на удары по территории России не приведет к эскалации и не втянет в конфликт западные страны.
Украина добивается отмены ограничений на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. В настоящий момент страна имеет на вооружении американские ATACMS дальностью до 300 км. США не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации. The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что позиция Вашингтона может измениться перед съездом глав государств и министров на неделю высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН. Заседания высокого уровня запланированы на 25 и 26 сентября.
22 сентября министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что власти страны не поддержат снятие ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь России. В тот же день президент США Джо Байден сообщил журналистам, что пока не принял решение о снятии ограничений на удары западным оружием по российской территории.