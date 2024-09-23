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Премьер Дании призвала отказаться от ограничений на удары вглубь России

Ведомости

Западные страны должны перестать медлить с оказанием помощи Украине и снять ограничения на удары поставляемым оружием для ударов вглубь России. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Bloomberg.

«Я предлагаю прекратить дискуссию о красных линиях», – подчеркнула Фредериксен.

По ее мнению, красные линии были пресечены с началом спецоперации на Украине. Премьер считает, что снятие ограничений на удары по территории России не приведет к эскалации и не втянет в конфликт западные страны.

Украина добивается отмены ограничений на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. В настоящий момент страна имеет на вооружении американские ATACMS дальностью до 300 км. США не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации. The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что позиция Вашингтона может измениться перед съездом глав государств и министров на неделю высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН. Заседания высокого уровня запланированы на 25 и 26 сентября.

22 сентября министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что власти страны не поддержат снятие ограничений на удары дальнобойным оружием вглубь России. В тот же день президент США Джо Байден сообщил журналистам, что пока не принял решение о снятии ограничений на удары западным оружием по российской территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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