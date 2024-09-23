Премьер Дании призвала отказаться от ограничений на удары вглубь России

Украина добивается отмены ограничений на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. В настоящий момент страна имеет на вооружении американские ATACMS дальностью до 300 км. США не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации. The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что позиция Вашингтона может измениться перед съездом глав государств и министров на неделю высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН. Заседания высокого уровня запланированы на 25 и 26 сентября.