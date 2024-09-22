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Байден пока не принял решение об ударах западным оружием вглубь РФ

Ведомости

Президент США Джо Байден заявил журналистам у Белого дома, что пока не принял решение о снятии ограничений на удары западным оружием вглубь России. 

«Нет», – сказал американский президент в ответ на соответствующий вопрос, передает ТАСС. 

Днем власти Италии заявили, что не поддержат снятие ограничений на удары вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным оружием вглубь России. «Американцы также не дали зеленый свет на использование западного оружия в России. Мы отправим девятый пакет военной помощи с SAMP/T, но мы не можем одобрить бомбардировку Москвы Киевом», – заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни в интервью итальянской газете Corriere della Sera. 

Украина добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. В настоящий момент страна имеет на вооружении американские ATACMS дальностью до 300 км. США не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации. The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что позиция Вашингтона может измениться перед съездом глав государств и министров на неделю высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН. Заседания высокого уровня запланированы на 25 и 26 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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