Байден пока не принял решение об ударах западным оружием вглубь РФ
Президент США Джо Байден заявил журналистам у Белого дома, что пока не принял решение о снятии ограничений на удары западным оружием вглубь России.
Днем власти Италии заявили, что не поддержат снятие ограничений на удары вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным оружием вглубь России. «Американцы также не дали зеленый свет на использование западного оружия в России. Мы отправим девятый пакет военной помощи с SAMP/T, но мы не можем одобрить бомбардировку Москвы Киевом», – заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
Украина добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. В настоящий момент страна имеет на вооружении американские ATACMS дальностью до 300 км. США не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации. The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что позиция Вашингтона может измениться перед съездом глав государств и министров на неделю высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН. Заседания высокого уровня запланированы на 25 и 26 сентября.