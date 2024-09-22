Глава МИД Италии выступил против снятия ограничений на удары вглубь России
Власти Италии не поддержат снятие ограничений на удары вооруженных сил Украины (ВСУ) дальнобойным оружием вглубь России. Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
«Наша позиция не изменится, голосование по резолюции в парламенте ЕС не имеет юридической силы. Американцы также не дали зеленый свет на использование западного оружия в России. Мы отправим девятый пакет военной помощи с SAMP/T, но мы не можем одобрить бомбардировку Москвы Киевом», – подчеркнул Таяни.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский никогда на это не жаловался.
19 сентября Европарламент принял резолюцию о снятии ограничений на удары ВСУ вглубь России западным оружием. «За» проголосовали 425 депутатов, «против» – 131, еще 63 воздержались.
Украина добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. В настоящий момент страна имеет на вооружении американские ATACMS дальностью до 300 км. США не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации. 11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что США в течение нескольких недель могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по РФ. Позиция Вашингтона может измениться перед съездом глав государств и министров на неделю высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября.