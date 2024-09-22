Глава МИД Италии выступил против снятия ограничений на удары вглубь России

Украина добивается отмены ограничения на использование дальнобойных ракет для ударов по территории России. В настоящий момент страна имеет на вооружении американские ATACMS дальностью до 300 км. США не дают согласия на использование снарядов для ударов вглубь РФ из-за риска эскалации. 11 сентября газета The Times со ссылкой на источники в британском правительстве писала, что США в течение нескольких недель могут разрешить Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по РФ. Позиция Вашингтона может измениться перед съездом глав государств и министров на неделю высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН, которая пройдет в конце сентября.