Дания передаст Украине дополнительные истребители F-16 до конца 2024 года
Дания передаст Украине дополнительные истребители F-16 до конца этого года. Об этом заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен, передает агентство Ritzau.
Количество самолетов и точные даты их поставки не оглашаются из соображений безопасности, уточнил Поульсен.
29 августа на Украине разбился один из истребителей F-16, переданный Киеву западными странами. Источник газеты The Wall Street Journal сообщил, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела. Генштаб Украины подтвердил катастрофу в тот же день, сообщив о гибели летчика. По данным издания, погибшего пилота звали Алексей Месь. Он входил в группу украинских военных, которые обучались в Дании с августа 2023 г.
Газета также сообщила, что крушение истребителя в первый же день его применения вызвало на Западе вопросы о спешке при обучении украинских пилотов. Источник WSJ отмечал, что власти Дании выражали обеспокоенность по поводу способности некоторых пилотов летать самостоятельно. Летчики испытывали трудности с освоением F-16 из-за того, что учебные пособия были на английском языке. Некоторые из обучавшихся в Дании и вовсе не смогли освоить программу, заявил собеседник.
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей.