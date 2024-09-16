Дания передаст Украине дополнительные истребители F-16 до конца 2024 года

Газета также сообщила, что крушение истребителя в первый же день его применения вызвало на Западе вопросы о спешке при обучении украинских пилотов. Источник WSJ отмечал, что власти Дании выражали обеспокоенность по поводу способности некоторых пилотов летать самостоятельно. Летчики испытывали трудности с освоением F-16 из-за того, что учебные пособия были на английском языке. Некоторые из обучавшихся в Дании и вовсе не смогли освоить программу, заявил собеседник.