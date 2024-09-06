WSJ: крушение F-16 вызвало вопросы о спешке при подготовке летчиков ВСУ

В конце августа на Украине разбился один из переданных истребителей F-16. Источник WSJ сообщил, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела. Генштаб Украины подтвердил катастрофу в тот же день, сообщив о гибели летчика. По данным газеты, погибшего пилота звали Алексей Месь. Он входил в группу украинских военных, которые обучались в Дании с августа 2023 г., и не вызывал беспокойства.