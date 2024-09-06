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WSJ: крушение F-16 вызвало вопросы о спешке при подготовке летчиков ВСУ

Ведомости

Крушение истребителя F-16 на Украине в первый же день его применения вызвало на Западе вопросы о спешке при обучении пилотов ВСУ. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Теперь Украине нужно установить причину катастрофы и найти доказательства, что самолет был сбит либо же упал из-за технической неисправности. Неназванный представитель минобороны отметил, что пока нет планов корректировать программу подготовки украинских пилотов. В то же время, добавил он, крушение показало, «чем оборачивается желание ускорить процесс».

По словам источника WSJ, власти Дании выражали обеспокоенность по поводу способности некоторых пилотов ВСУ летать самостоятельно. Отмечается, что летчики испытывали трудности с освоением F-16 из-за того, что учебные пособия были на английском языке. Некоторые из обучавшихся в Дании и вовсе не смогли освоить программу, заявил собеседник.

В конце августа на Украине разбился один из переданных истребителей F-16. Источник WSJ сообщил, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела. Генштаб Украины подтвердил катастрофу в тот же день, сообщив о гибели летчика. По данным газеты, погибшего пилота звали Алексей Месь. Он входил в группу украинских военных, которые обучались в Дании с августа 2023 г., и не вызывал беспокойства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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