WSJ: крушение F-16 вызвало вопросы о спешке при подготовке летчиков ВСУ
Крушение истребителя F-16 на Украине в первый же день его применения вызвало на Западе вопросы о спешке при обучении пилотов ВСУ. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Теперь Украине нужно установить причину катастрофы и найти доказательства, что самолет был сбит либо же упал из-за технической неисправности. Неназванный представитель минобороны отметил, что пока нет планов корректировать программу подготовки украинских пилотов. В то же время, добавил он, крушение показало, «чем оборачивается желание ускорить процесс».
По словам источника WSJ, власти Дании выражали обеспокоенность по поводу способности некоторых пилотов ВСУ летать самостоятельно. Отмечается, что летчики испытывали трудности с освоением F-16 из-за того, что учебные пособия были на английском языке. Некоторые из обучавшихся в Дании и вовсе не смогли освоить программу, заявил собеседник.
В конце августа на Украине разбился один из переданных истребителей F-16. Источник WSJ сообщил, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела. Генштаб Украины подтвердил катастрофу в тот же день, сообщив о гибели летчика. По данным газеты, погибшего пилота звали Алексей Месь. Он входил в группу украинских военных, которые обучались в Дании с августа 2023 г., и не вызывал беспокойства.