Захарова назвала поставки F-16 Украине «трагифарсом»
Поставки вооружения и истребителей F-16 Украине воспринимаются как «трагифарс», заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью «РИА Новости».
«Эти новости об F-16, новости про поставки вооружений киевскому режиму, которые потом всплывают по всему миру, иначе как какой-то трагифарс воспринять невозможно», – сказала она на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Захарова добавила, что поставки вооружения и техники Украине – это трагедия, которая уносит жизни людей.
4 августа издание The Economist сообщило, что на территорию Украины доставили первую партию из 10 истребителей F-16. К концу этого года у Киева будет 20 самолетов американского производства, утверждал журнал. Президент страны Владимир Зеленский подтвердил получение от западных союзников первой партии истребителей, поблагодарив за помощь Данию, Нидерланды, США и других партнеров.
29 августа на Украине разбился один из переданных истребителей F-16. Собеседник издания The Wall Street Journal сообщил, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела. При этом истребитель не сбили – вероятнее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота. Генштаб Украины подтвердил катастрофу в тот же день, сообщив о гибели летчика.