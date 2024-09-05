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Захарова назвала поставки F-16 Украине «трагифарсом»

Ведомости

Поставки вооружения и истребителей F-16 Украине воспринимаются как «трагифарс», заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в интервью «РИА Новости».

«Эти новости об F-16, новости про поставки вооружений киевскому режиму, которые потом всплывают по всему миру, иначе как какой-то трагифарс воспринять невозможно», – сказала она на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Захарова добавила, что поставки вооружения и техники Украине – это трагедия, которая уносит жизни людей.

4 августа издание The Economist сообщило, что на территорию Украины доставили первую партию из 10 истребителей F-16. К концу этого года у Киева будет 20 самолетов американского производства, утверждал журнал. Президент страны Владимир Зеленский подтвердил получение от западных союзников первой партии истребителей, поблагодарив за помощь Данию, Нидерланды, США и других партнеров.

29 августа на Украине разбился один из переданных истребителей F-16. Собеседник издания The Wall Street Journal сообщил, что инцидент произошел во время массированного ракетного обстрела. При этом истребитель не сбили – вероятнее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота. Генштаб Украины подтвердил катастрофу в тот же день, сообщив о гибели летчика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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