Зеленский уволил командующего воздушными силами ВСУ Олещука

Зеленский уволил командующего воздушными силами ВСУ ОлещукаРешение принято после крушения F-16 на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский уволил командующего воздушными силами вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Олещука. Соответствующий указ размещен на сайте офиса украинского президента.
Вскоре после выхода указа Зеленский прокомментировал свое решение. «Сейчас время выводов. Я решил заменить командующего воздушными силами вооруженных сил Украины», – сказал он, выразив благодарность военным (цитата по украинскому изданию «Страна»).
Затем генштаб украинской армии сообщил, что на должность Олещука будет назначен генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко в качестве временно исполняющего обязанности командующего воздушными силами ВСУ.
Генштаб ВСУ признал крушение переданного Киеву истребителя F-16 29 августа. В сообщении говорилось, что произведенный в США самолет был применен в ходе «отражения ракетного удара», летчик не смог катапультироваться и погиб.
Впоследствии СМИ писали о двух версиях крушения истребителя: одной из них стала ошибка пилота, вторая – «дружественный огонь», которая предполагает, что он был сбит из переданной ВСУ американской системы противовоздушной обороны Patriot. В пользу последней версии высказалась член оборонного комитета Верховной рады Марьяна Безуглая.
После этого заявления Олещук обвинил Безуглую в том, что она дискредитировала военное руководство Украины и основного союзника страны – США. Бывший спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат предложил СБУ и ГБР возбудить дело против Безуглой из-за ее заявления.
Газета WSJ отмечала, что истребители F-16 уязвимы для российских средств ПВО, а украинским пилотам пока не хватает опыта обращения с ними. Также сообщалось, что гибель пилота Алексея Меса и уничтожение американского истребителя сильно ударили по ВСУ.
1 августа Украина получила от Нидерландов шесть истребителей F-16, другая часть партии должна быть доставлена из Дании. Собеседники Bloomberg не смогли назвать конкретное число самолетов, но отметили, что речь идет о небольшом количестве переданных истребителей.
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. Ожидается, что в 2025 г. Киев получит еще около 20 самолетов. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей.
Россия неоднократно критиковала поставки западного оружия на Украину, подчеркивая возрастающую вовлеченность стран НАТО в украинский конфликт. 1 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что F-16 не смогут повлиять на ход спецоперации на Украине, поскольку передача этого вооружения не поможет ВСУ изменить ход боевых действий в свою пользу. Песков также говорил, что число F-16 в распоряжении ВСУ начнет постепенно снижаться, поскольку техника будет уничтожаться.