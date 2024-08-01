Кремль: F-16 не будут «волшебной таблеткой» для ВСУ
Поставки истребителей F-16 не могут повлиять на ход спецоперации России на Украине, передача этого вооружения не поможет волшебным образом ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Здесь нет волшебной таблетки, здесь нет никакой панацеи. И этой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима. И они должны отдавать себе в этом отчет», – подчеркнул он.
Песков добавил, что в случае передачи F-16 ВСУ число самолетов будет постепенно снижаться, поскольку техника будет уничтожаться. «Как-то значимо повлиять на динамику» развития боевых действий истребители не смогут, отметил он.
Отвечая на вопрос, получат ли российские военные вознаграждение за уничтожение F-16, в Кремле напомнили, что такие инициативы уже звучали. 16 июля заместитель исполнительного директора компании «Форэс» Илья Потанин заявил, что вознаграждение за первый сбитый боевой самолет F-15 или F-16 составит 15 млн руб.
Вечером 31 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Украина получила первую партию F-16. По данным Times, ВСУ передано шесть истребителей от Нидерландов. The Telegraph писала, что украинские военные уже совершили первые боевые вылеты и использовали F-16 в качестве средств противовоздушной обороны.
В Белом доме при этом отказались подтвердить передачу истребителей Украине. На саммите НАТО в Вашингтоне в этом году госсекретарь США Энтони Блинкен обещал, что F-16 появятся в небе над Украиной уже «этим летом».
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей.