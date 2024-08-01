Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Кремль: F-16 не будут «волшебной таблеткой» для ВСУ

Ведомости

Поставки истребителей F-16 не могут повлиять на ход спецоперации России на Украине, передача этого вооружения не поможет волшебным образом ВСУ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Здесь нет волшебной таблетки, здесь нет никакой панацеи. И этой панацеи не будет у вооруженных сил киевского режима. И они должны отдавать себе в этом отчет», – подчеркнул он.

Песков добавил, что в случае передачи F-16 ВСУ число самолетов будет постепенно снижаться, поскольку техника будет уничтожаться. «Как-то значимо повлиять на динамику» развития боевых действий истребители не смогут, отметил он.

Отвечая на вопрос, получат ли российские военные вознаграждение за уничтожение F-16, в Кремле напомнили, что такие инициативы уже звучали. 16 июля заместитель исполнительного директора компании «Форэс» Илья Потанин заявил, что вознаграждение за первый сбитый боевой самолет F-15 или F-16 составит 15 млн руб.

Вечером 31 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Украина получила первую партию F-16. По данным Times, ВСУ передано шесть истребителей от Нидерландов. The Telegraph писала, что украинские военные уже совершили первые боевые вылеты и использовали F-16 в качестве средств противовоздушной обороны.

В Белом доме при этом отказались подтвердить передачу истребителей Украине. На саммите НАТО в Вашингтоне в этом году госсекретарь США Энтони Блинкен обещал, что F-16 появятся в небе над Украиной уже «этим летом».

На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных