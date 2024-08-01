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Times: ВСУ получили шесть F-16 от Нидерландов

Ведомости

Украина получила от Нидерландов шесть истребителей F-16, вскоре должны быть доставлены самолеты из Дании. Об этом сообщает Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Вечером 31 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина получила первую партию F-16. Собеседники агентства не смогли назвать конкретное число самолетов, но отметили, что речь идет о небольшом количестве переданных истребителей. 

По данным The Telegraph, ВСУ уже совершили первые боевые вылеты и использовали F-16 в качестве средств противовоздушной обороны. В Белом доме при этом отказались подтвердить передачу истребителей Украине.

На полях саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что власти Дании и Нидерландов уже направляют Киеву F-16. Он утверждал, что истребители появятся в небе над Украиной «этим летом». 

На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. Ожидается, что в 2025 г. Киев получит еще около 20 самолетов. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей. 

Российские власти подчеркивали, что поставка F-16 не изменит ход спецоперации. В то же время Москва расценивает такой шаг как сигнал НАТО в ядерной сфере, говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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