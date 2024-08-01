Times: ВСУ получили шесть F-16 от Нидерландов

На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. Ожидается, что в 2025 г. Киев получит еще около 20 самолетов. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей.