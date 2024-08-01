Times: ВСУ получили шесть F-16 от Нидерландов
Украина получила от Нидерландов шесть истребителей F-16, вскоре должны быть доставлены самолеты из Дании. Об этом сообщает Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Вечером 31 июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Украина получила первую партию F-16. Собеседники агентства не смогли назвать конкретное число самолетов, но отметили, что речь идет о небольшом количестве переданных истребителей.
По данным The Telegraph, ВСУ уже совершили первые боевые вылеты и использовали F-16 в качестве средств противовоздушной обороны. В Белом доме при этом отказались подтвердить передачу истребителей Украине.
На полях саммита НАТО в Вашингтоне 10 июля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что власти Дании и Нидерландов уже направляют Киеву F-16. Он утверждал, что истребители появятся в небе над Украиной «этим летом».
На саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в Хиросиме в мае 2023 г. было объявлено о согласии поставить Украине истребители четвертого поколения F-16 американского производства. Ожидается, что в 2025 г. Киев получит еще около 20 самолетов. В течение четырех лет Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия обещают передать ВСУ в общей сложности 85 истребителей.
Российские власти подчеркивали, что поставка F-16 не изменит ход спецоперации. В то же время Москва расценивает такой шаг как сигнал НАТО в ядерной сфере, говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.