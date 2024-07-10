Блинкен: Дания и Нидерланды начали передавать Киеву истребители F-16

Блинкен: Дания и Нидерланды начали передавать Киеву истребители F-16По словам главы госдепа, ВСУ начнут пользоваться новыми самолетами уже этим летом
Власти Дании и Нидерландов в настоящий момент направляют Украине истребители F-16. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Трансляцию выступления ведет Reuters.
«Я рад сообщить, что, пока мы разговариваем, осуществляется передача F-16, которые поступят из Дании и Нидерландов», - уточнил Блинкен.
По его словам, истребители появятся в небе над Украиной этим летом.
2 июля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что власти страны разрешили экспорт истребителей F-16, в скором времени они отправятся на Украину. В июне стало известно, что Украина получит F-16 уже летом этого года. Посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин в ответ на планируемые поставки заявил, что Москва рассматривает истребители как законную цель Вооруженных сил России.
В конце мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия расценивает передачу Украине истребителей F-16 как сигнал НАТО в ядерной сфере. Он подчеркнул, что поставка ВСУ истребителей не повлияет на ситуацию на Украине, F-16 будут уничтожаться, как и другие виды вооружений, поставляемые НАТО.
Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.