Блинкен: Дания и Нидерланды начали передавать Киеву истребители F-16

2 июля министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен сообщила, что власти страны разрешили экспорт истребителей F-16, в скором времени они отправятся на Украину. В июне стало известно, что Украина получит F-16 уже летом этого года. Посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин в ответ на планируемые поставки заявил, что Москва рассматривает истребители как законную цель Вооруженных сил России.